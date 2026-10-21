Βαγγέλης Λιόλιος: Από την αυτοκρατορία της Coffee Island στην κορυφή της ΕΟΚ και στο ένταλμα σύλληψης

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Από την επιχειρηματική επιτυχία της Coffee Island μέχρι την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο Βαγγέλης Λιόλιος ακολούθησε μια διαδρομή που τον έφερε από την αγορά του καφέ στο επίκεντρο των διοικητικών εξελίξεων του ελληνικού μπάσκετ.

Η ανάδειξη του Προμηθέα Πατρών σε υπολογίσιμη δύναμη, η εκλογή του στην ηγεσία της ΕΟΚ το 2021 και οι εξαγγελίες για οικονομική ανάπτυξη της Ομοσπονδίας διαμόρφωσαν το δημόσιο προφίλ του. Σήμερα, όμως, ο Βαγγέλης Λιόλιος πρωταγωνιστεί στην μεγαλύτερη υπόθεση στημένων αγώνων μπάσκετ. Μεταξύ των προσώπων για τα οποία έχει ζητηθεί η σύλληψη -και έχουν ήδη συλληφθεί- είναι ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Εντάλματα σύλληψης έχουν εκδοθεί, επίσης, για τους διαιτητές Πέτρο Παπαπέτρου, Τάσο Αναστόπουλο, Βάσω Τσαρούχα, για τον αρχιδιαιτητή – ειδικό σύμβουλο διαιτησίας Ηλία Κορομηλά, αλλά και για τον πρώην αθλητή και συνεργάτη του Β. Λιόλιου, Γιώργο Μαυραγάνη.

Μάλιστα στο σπίτι ενός εκ των κατηγορούμενων διαιτητών στην Κατερίνη, βρέθηκε το ποσό των 820.000 ευρώ, που βεβαίως δεν δικαιολογείται. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Βαγγέλης Λιόλιος συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή χειραγώγηση αγώνων και αδικήματα που σχετίζονται με δωροδοκία και δωροληψία. Την έρευνα φέρεται να χειρίζεται ο αθλητικός εισαγγελέας Απόστολος Γραμμένος. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στη δικογραφία περιλαμβάνονται καταγγελίες, μαρτυρικές καταθέσεις και γραπτά μηνύματα που αξιολογήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1967 και σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Εργάστηκε ως παιδίατρος, προτού στραφεί στην επιχειρηματικότητα, όπου και ανέπτυξε τη δραστηριότητα που θα τον καθιστούσε γνωστό στο πανελλήνιο. Το 1999 ξεκίνησε η επιχειρηματική προσπάθεια από την οποία προέκυψε η Coffee Island. Η εταιρεία αναπτύχθηκε σταδιακά, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα και επεκτείνοντας την παρουσία της σε αγορές του εξωτερικού. Το μοντέλο franchise αποτέλεσε βασικό μοχλό ανάπτυξης, επιτρέποντας στην αλυσίδα να αποκτήσει ευρεία αναγνωρισιμότητα στην ελληνική αγορά καφέ.

Παράλληλα με την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο Λιόλιος ανέπτυξε ισχυρή παρουσία και στο μπάσκετ. Η σχέση του με τον Προμηθέα Πατρών ξεκίνησε από νεαρή ηλικία και το 2004 ανέλαβε την προεδρία του συλλόγου. Υπό τη διοίκησή του, η ομάδα ακολούθησε ανοδική πορεία, ανεβαίνοντας κατηγορίες και φτάνοντας στην Basket League, ενώ συμμετείχε και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το 2021 εξελέγη πρόεδρος της ΕΟΚ, διαδεχόμενος τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, ο οποίος είχε βρεθεί στο τιμόνι της Ομοσπονδίας επί σειρά ετών.

Η εκλογή του συνοδεύτηκε από δεσμεύσεις για αναδιοργάνωση των υπηρεσιών, ενίσχυση των εσόδων και ανάπτυξη του αθλήματος. Στον απολογισμό που παρουσίασε τον περασμένο Σεπτέμβριο ο ίδιος υποστήριξε ότι τα χορηγικά έσοδα της ΕΟΚ αυξήθηκαν από περίπου 850.000 ευρώ το 2021 σε 7,5 εκατ. ευρώ το 2026. Παρουσίασε, επίσης, παρεμβάσεις στην προσέλκυση χορηγών και στις αναπτυξιακές δραστηριότητες της Ομοσπονδίας.

Όμως, η σχέση του Λιόλιου με τον Προμηθέα βρέθηκε στο επίκεντρο διοικητικής αντιπαράθεσης μετά την ανάληψη της προεδρίας της Ομοσπονδίας. Η πλευρά του Αμαρουσίου έθεσε ζήτημα για το κατά πόσο ο πρόεδρος της ΕΟΚ εξακολουθούσε να ασκεί ουσιαστική διοικητική επιρροή στην πατρινή ΚΑΕ, παρά τη μεταβίβαση των μετοχών του το 2020.

Η υπόθεση εξετάστηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία τον περασμένο Σεπτέμβριο σε απόφαση 77 σελίδων έκρινε ότι ο Λιόλιος εξακολουθούσε να συμμετέχει στη διοίκηση της ΚΑΕ Προμηθέας μετά τη μεταβίβαση των μετοχών του κάτι που δεν προβλέπεται και είναι παράτυπο. Η απόφαση περιλάμβανε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο 2025-2026, πρόστιμο 50.000 ευρώ στην ΚΑΕ και πρόστιμο 10.000 ευρώ στον ίδιο. Παράλληλα, ο φάκελος διαβιβάστηκε στα αρμόδια αθλητικά όργανα για περαιτέρω αξιολόγηση.

Στο σκεπτικό της ΕΕΑ υπήρχε, επίσης και αναφορά σε τρεις διαιτητές, καθώς και σε ενδεχόμενη χειραγώγηση αγώνων. Η Επιτροπή επισήμανε ότι το συγκεκριμένο σκέλος δεν υπαγόταν στην αρμοδιότητά της και έπρεπε να εξεταστεί από τις αρμόδιες αρχές. Η έκδοση των έξι ενταλμάτων σύλληψης μεταξύ των οποίων και εκείνο για τον Βαγγέλη Λιόλιο θα αντιμετωπιστεί από την Δικαιοσύνη. Το ενδιαφέρον στρέφεται στους αγώνες που ενδεχομένως εξετάζονται, στα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, στις πράξεις που αποδίδονται σε κάθε πρόσωπο και στην πιθανή σύνδεση της νέας ποινικής έρευνας με τις καταγγελίες που είχαν προηγηθεί.

Για τον Βαγγέλη Λιόλιο, η υπόθεση αποτελεί τη σοβαρότερη κρίση της μέχρι σήμερα δημόσιας πορείας του. Ο επιχειρηματίας που συνδέθηκε με την ανάπτυξη της Coffee Island, την άνοδο του Προμηθέα Πατρών και την αλλαγή ηγεσίας στην ΕΟΚ βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με εξελίξεις που αφορούν όχι μόνο την προσωπική του θέση, αλλά και τη λειτουργία της κορυφαίας διοικητικής αρχής του ελληνικού μπάσκετ.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να είναι καθοριστικό για την πορεία της υπόθεσης, καθώς η δικαστική έρευνα θα κληθεί να αποσαφηνίσει τα πραγματικά περιστατικά και την ενδεχόμενη ευθύνη των εμπλεκομένων.

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