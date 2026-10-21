Συνελήφθη ο Βαγγέλης Λιόλιος – Έξι εντάλματα για έρευνα για στημένα παιχνίδια, ανάμεσά τους και κορυφαίοι διαιτητές

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Συγκλονιστικές εξελίξεις στο μπάσκετ καθώς εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και άλλα στελέχη της ΕΟΚ μετά την έρευνα του αθλητικού Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε διαδικασία αυτή την ώρα η εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης, με τις ίδιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας μπάσκετ, έχει ήδη συλληφθεί, μαζί με άλλους τρεις από τα έξι εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, ο Λιόλιος κρίθηκε ως ύποπτος φυγής καθώς ο αθλητικός εισαγγελέας τον είχε καλέσει ως ύποπτο για υπόθεση στημένων αγώνων, μαζί με άλλον ένα παράγοντα και δύο εν ενεργεία διεθνείς (και κορυφαίοι) διαιτητές. Στη λίστα είναι και τρίτος διαιτητής που ωστόσο αποσύρθηκε στο τέλος της περσινής σεζόν.

Κανείς τους ωστόσο δεν πήγε να απολογηθεί με αποτέλεσμα ο αθλητικός εισαγγελέας να εκδόσει ένταλμα σύλληψης για όλους.

Η εισαγγελική έρευνα τρέχει από τον εισαγγελέα Αθηνών Απόστολο Γραμμένο εδώ και τρεις μήνες, ενώ σε εξέλιξη είναι και κατ’ οίκον έρευνες.

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