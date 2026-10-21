NBA: Πρεμιέρα τα ξημερώματα για τον Αντετοκούνμπο με την φανέλα των Χιτ – Οι Σίξερς του Λεμπρόν χάλασαν το πάρτι της απονομής στη Νέα Υόρκη (video)

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Η ώρα για το πρώτο επίσημο ματς του Γιάννη Αντετοκούνμπο… χωρίς την φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς έφτασε.

Οι Μαϊάμι Χιτ κάνουν ντεμπούτο στη φετινή σεζόν του NBA τα ξημερώματα, με εντός έδρας αγώνα απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ένα δύσκολο τεστ για πρεμιέρα.

Οι Χιτ ανανέωσαν ριζικά την ομάδα τους καθώς πήραν τον Greek Freak πακέτο με τον Μπόμπι Πόρτις και έδωσαν ορισμένους σουτέρ στους Μπακς. Πρόσθεσαν τον Κλέι Τόμπσον, τον Τιμ Χάρνταουεϊ Τζρ. και τον Νικ Ρίτσαρντς, ενώ επέκτειναν το συμβόλαιο του Άντριου Γουίγκινς, ενώ παράλληλα κράτησαν βασικό point guard τον Ντάβιον Μίτσελ.

Ετσι σχηματίζουν μια πολύ δυνατή ομάδα, με μία από τις κορυφαίες 5αδες στο παρκέ φέτος, αλλά και με 2-3 καλές λύσεις από τον πάγκο.

Αν καταφέρει ο Αντετοκούνμπο να μείνει υγιής (πέρυσι είχε αρκετά προβλήματα), τότε οι Χιτ θα είναι εκ των μεγάλων φαβορί για τον τίτλο.

Ο Λεμπρόν… πάτησε τους πρωταθλητές και χάλασε την γιορτή

Στην πρεμιέρα της σεζόν, οι Φιλαδέλφεια Σίξερς χάλασαν τη γιορτή και την απονομή των δαχτυλιδιών των περσινών πρωταθλητών Νικς στη Νέα Υόρκη, επικρατώντας με 106-100.

La bague des Knicks avec le Garden qui apparaît, c'est une dinguerie 😮 pic.twitter.com/REW4BIxex8 October 21, 2026

Ο Ταϊρίς Μάξι ηγήθηκε των νικητών με 28 πόντους, ενώ σημαντική ήταν η συμβολή των νεοαποκτηθέντων Τζέιλεν Μπράουν (19 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ) και ΛεΜπρόν Τζέιμς (14 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ), με τον Τζοέλ Εμπίντ να προσθέτει double-double με 13 πόντους και 11 ριμπάουντ, και τους Άνφερνι Σάιμονς (13) και Κένταβιους Κόλντγουελ-Πόουπ (10) να βοηθούν από τον πάγκο, με ένα καθοριστικό σερί 11-0 στο κλείσιμο της τρίτης περιόδου.

Από την πλευρά των Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 21 πόντους (6/19 σουτ), ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κατέγραψε double-double με 19 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Τζος Χαρτ πρόσθεσε 14 πόντους, ο Αντρέ Ντράμοντ είχε double-double με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ απέναντι στην πρώην ομάδα του, και ο Ο. Τζι. Ανουνόμπι συνεισέφερε άλλους 10.

Η Οκλαχόμα κέρδισε τους Σπερς

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ξεκίνησαν με το δεξί τη χρονιά επικρατώντας εκτός έδρας των φιναλίστ των περσινών τελικών, Σαν Αντόνιο Σπερς με 116-104. Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ο κορυφαίος με 32 πόντους, ο Τζάρεντ ΜακΚέιν πρόσθεσε 20 με 6 τρίποντα, ο Τσετ Χόλμγκρεν μέτρησε 14 πόντους και ο Τζέιλεν Γουίλιαμς άλλους 12, χτίζοντας μια μεγάλη διαφορά από το πρώτο ημίχρονο και αντέχοντας στην πίεση των Σπερς στο φινάλε.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Στεφόν Κασλ με 24 πόντους, ο Ντίλαν Χάρπερ πρόσθεσε 18, ο Ντε’Άαρον Φοξ σημείωσε 14, ο Κέλντον Τζόνσον είχε 10, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα, παρά τα 13 ριμπάουντ και τα 6 κοψίματα, είχε εξαιρετικά άσχημη βραδιά στην επίθεση με 12 πόντους και 1/13 σουτ.

Με ανατροπή οι Πίστονς τους Σέλτικς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς πέτυχαν σπουδαία νίκη με 121-113 επί των Μπόστον Σέλτικς, χάρη σε μια εντυπωσιακή ανατροπή. Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον σημείωσε 21 πόντους (οι 15 στην τέταρτη περίοδο), οδηγώντας την ομάδα -μαζί με τους Τζέιλεν Ντούρεν και Κέιντ Κάνινγχαμ που είχαν από 22 πόντους έκαστος, τον Τζαβόντε Γκριν που έδωσε 19 πόντους από τον πάγκο σε 18 λεπτά και τον Όσαρ Τόμπσον που είχε 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ- σε ένα σερί 23 αναπάντητων πόντων που μετέτρεψε το σκορ από 89-99 σε 112-99. Η αντεπίθεση αυτή επισκίασε την τρομερή εμφάνιση του Πολ Τζορτζ στο ντεμπούτο του με 38 πόντους για τους Σέλτικς, καθώς και τις προσπάθειες των Πέιτον Πρίτσαρντ (17 πόντους), Ντέρικ Γουάιτ (17 πόντους) και του Τζέισον Τέιτουμ που περιορίστηκε στους 13 πόντους (6/23 σουτ) αλλά μοίρασε 11 ασίστ.

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