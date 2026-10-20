Champions League: «Αλύγιστη» η Σλάβια στην Κωνσταντινούπολη, δύσκολη νίκη της Ντόρτμουντ επί της Σαμπάχ

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Παρότι προηγήθηκε με 2-0 στο 14′ η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε ν’ «ανοίξει λογαριασμό» στο Champions League. Η Σλάβια Πράγας με γκολ στο 90′ απέσπασε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση (2-2), ενώ με πρωταγωνιστή τον Σερού Γκιρασί η Ντόρτμουντ πέρασε από το Μπακού επικρατώντας, 2-1, της Σαμπάχ.
Η «αυλαία» της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League άνοιξε με δύο αναμετρήσεις. Μετά την άθλια εικόνα και το ταπεινωτικό 6-0 στο «Βίλα Παρκ» από την Αστον Βίλα, η Φενέρμπαχτσε δεν μπόρεσε να συνέλθει και παρά το σημαντικό προβάδισμα που πήρε στο ξεκίνημα είδε την Σλάβια Πράγας να πανηγυρίζει στο φινάλε, καθώς «επέστρεψε» από το εις βάρος της 2-0 στο «Σουκρού Σαράτσογλου» της Κωνσταντινούπολης.
Ο Σερού Γκιρασί βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, οδηγώντας την Ντόρτμουντ σε δύσκολη νίκη επί της Σαμπάχ στο Μπακού με 2-1. Απών από το δεύτερο «τρίποντο» των «Βεστφαλών» ήταν ο τραυματίας Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-2
(4′ Αϊντίν, 11′ Γκρίνγουντ – 15′ Πρόβοντ, 90′ Κότσορ)
Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-2
(39′ ΜακΚάρθι – 10′,53′ Γκιρασί)
Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00
Λίβερπουλ (Αγγλία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 22:00
Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 22:00
Ρόμα (Ιταλία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00
Πόρτο (Πορτογαλία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00
Νάπολι (Ιταλία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00
Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Ατλέτικο (Ισπανία) 22:00
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
Λιλ (Γαλλία) – Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 19:45
Κόμο (Ιταλία) – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 19:45
Μπάγερν (Γερμανία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00
Ρεάλ (Ισπανία) – Λειψία (Γερμανία) 22:00
Ίντερ (Ιταλία) – Σαχτάρ (Ουκρανία) 22:00
Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 22:00
Άστον Βίλα (Αγγλία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 22:00
Μπριζ (Βέλγιο) – Λανς (Γαλλία) 22:00
Μπέτις (Ισπανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 22:00
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