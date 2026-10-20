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20.10.2026 22:30

Champions League: «Αλύγιστη» η Σλάβια στην Κωνσταντινούπολη, δύσκολη νίκη της Ντόρτμουντ επί της Σαμπάχ

20.10.2026 22:30
Slavia Prague vs Fenerbahce

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Παρότι προηγήθηκε με 2-0 στο 14′ η Φενέρμπαχτσε δεν κατάφερε ν’ «ανοίξει λογαριασμό» στο Champions League. Η Σλάβια Πράγας με γκολ στο 90′ απέσπασε τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση (2-2), ενώ με πρωταγωνιστή τον Σερού Γκιρασί η Ντόρτμουντ πέρασε από το Μπακού επικρατώντας, 2-1, της Σαμπάχ.

Η «αυλαία» της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League άνοιξε με δύο αναμετρήσεις. Μετά την άθλια εικόνα και το ταπεινωτικό 6-0 στο «Βίλα Παρκ» από την Αστον Βίλα, η Φενέρμπαχτσε δεν μπόρεσε να συνέλθει και παρά το σημαντικό προβάδισμα που πήρε στο ξεκίνημα είδε την Σλάβια Πράγας να πανηγυρίζει στο φινάλε, καθώς «επέστρεψε» από το εις βάρος της 2-0 στο «Σουκρού Σαράτσογλου» της Κωνσταντινούπολης.

Ο Σερού Γκιρασί βρήκε δύο φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, οδηγώντας την Ντόρτμουντ σε δύσκολη νίκη επί της Σαμπάχ στο Μπακού με 2-1. Απών από το δεύτερο «τρίποντο» των «Βεστφαλών» ήταν ο τραυματίας Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία) – Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 2-2

(4′ Αϊντίν, 11′ Γκρίνγουντ – 15′ Πρόβοντ, 90′ Κότσορ)

Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-2

(39′ ΜακΚάρθι – 10′,53′ Γκιρασί)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) – Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 22:00

Λίβερπουλ (Αγγλία) – Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 22:00

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) – ΑΕΚ (Ελλάδα) 22:00

Ρόμα (Ιταλία) – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 22:00

Πόρτο (Πορτογαλία) – Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 22:00

Νάπολι (Ιταλία) – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Ατλέτικο (Ισπανία) 22:00

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

Λιλ (Γαλλία) – Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 19:45

Κόμο (Ιταλία) – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 19:45

Μπάγερν (Γερμανία) – Άρσεναλ (Αγγλία) 22:00

Ρεάλ (Ισπανία) – Λειψία (Γερμανία) 22:00

Ίντερ (Ιταλία) – Σαχτάρ (Ουκρανία) 22:00

Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) – ΛΑΣΚ (Αυστρία) 22:00

Άστον Βίλα (Αγγλία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο) – Λανς (Γαλλία) 22:00

Μπέτις (Ισπανία) – Φέγενορντ (Ολλανδία) 22:00

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