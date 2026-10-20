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20.10.2026 20:55

Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Φουρνιέ – Εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες

20.10.2026 20:55
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Σημαντική απώλεια καλείται να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών του στη Euroleague, καθώς ο Εβάν Φουρνιέ θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 20 ημέρες. Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει αιμάτωμα στον αριστερό ώμο, ενώ έχει υποστεί και διάταση του έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο, με συνέπεια να μην είναι διαθέσιμος για το προσεχές διάστημα.

Ο Φουρνιέ είχε επιβαρυνθεί ιδιαίτερα κατά την πρόσφατη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague επί ισπανικού εδάφους, καθώς συμμετείχε στις αναμετρήσεις με τη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα, οι οποίες κρίθηκαν στην παράταση. Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων, επέστρεψε στην Αθήνα, ωστόσο τα προβλήματα τραυματισμών δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει άμεσα τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται αντιμέτωπος και με την απουσία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος παραμένει εκτός ομάδας μέχρι να ληφθεί απόφαση από τη διοίκηση για το ζήτημα που προέκυψε μετά την ανάρτησή του στα social media, ενώ αμφίβολος για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:15) είναι και ο Μοντέρο (διάστρεμμα στη δεξιά ποδοκνημική και συνδεσμικη κάκωση αριστερού γόνατος).

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