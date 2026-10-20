Γαλάτσι: Θλίψη στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, πέθανε 17χρονος μετά από ανακοπή

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Ενας 17χρονος στο τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Αθήνας, άφησε την τελευταία του πνοή. Πρόκειται για τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΣ Γαλατσίου, Γιώργο Λυμπέρη, ο οποίος για 16 ημέρες έδινε μάχη να κρατηθεί μετά από ανακοπή που υπέστη.

Ο ποδοσφαιριστής αισθάνθηκε αδιαθεσία στις 4 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Νεοπεντελικό και ζήτησε να αντικατασταθεί.

Λίγες ώρες αργότερα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, υπέστη ανακοπή και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου νοσηλεύτηκε για 16 ημέρες μέχρι που άφησε την τελευταία του πνοή.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 14:00, στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Οι σύλλογοι από τους οποίους πέρασε ο 17χρονος τον αποχαιρέτησαν με συγκινητικές ανακοινώσεις, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη τους.

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