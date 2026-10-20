Λάρισα: Έπεισαν 75χρονη να αφήσει 45.000 ευρώ και χρυσαφικά σε κάδο – Το κόλπο με τον «αστυνομικό»

Takeaways by to pontiki AI Μια 75χρονη στη Λάρισα έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης, παραδίδοντας 45.000 ευρώ και χρυσαφικά σε αγνώστους.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν διαδοχικά προσχήματα, παριστάνοντας συγγενικά πρόσωπα και αστυνομικούς για να την πείσουν να αφήσει τα τιμαλφή σε κάδο απορριμμάτων.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, ένας 84χρονος στην ίδια περιοχή εξαπατήθηκε με παρόμοιο τρόπο, παραδίδοντας 5.200 ευρώ και ρολόγια αξίας.

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Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια 75χρονη στη Λάρισα, η οποία παρέδωσε σε αγνώστους 45.000 ευρώ και χρυσαφικά, αφήνοντάς τα σε κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι της. Οι δράστες αρχικά την απείλησαν ότι θα την σκοτώσουν και στη συνέχεια προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς που θα την προστάτευαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε προχθές, με τους απατεώνες να χρησιμοποιούν διαδοχικά διαφορετικές ταυτότητες προκειμένου να πείσουν την ηλικιωμένη να τους παραδώσει τις οικονομίες της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», όλα ξεκίνησαν όταν μια άγνωστη γυναίκα τηλεφώνησε στην 75χρονη, προσποιούμενη μια νεαρή κοπέλα που νοσηλευόταν με τραυματισμένο πόδι έπειτα από τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν χρήματα.

Λάρισα: Από τις απειλές για τη ζωή της στον δήθεν αστυνομικό

Ακολούθησε δεύτερο τηλεφώνημα από άγνωστο άνδρα, ο οποίος μιλούσε σπαστά ελληνικά και απαιτούσε χρήματα, απειλώντας ότι θα σκοτώσει την 75χρονη.

Στη συνέχεια παρενέβη τρίτος δράστης, ο οποίος εμφανίστηκε ως αστυνομικός της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, δίνοντας μάλιστα και το ονοματεπώνυμό του.

Ο υποτιθέμενος αστυνομικός ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν μαζί με τον σύζυγο της ηλικιωμένης και ότι δεν χρειαζόταν να τον ειδοποιήσει η ίδια. Παράλληλα, τη διαβεβαίωσε ότι προσπαθούσαν να εντοπίσουν εκείνους που προηγουμένως είχαν επιχειρήσει να την εξαπατήσουν και να την απειλήσουν.

Η 75χρονη πείστηκε τελικά να συγκεντρώσει σε μια σακούλα:

45.000 ευρώ που διατηρούσε στο σπίτι της.

που διατηρούσε στο σπίτι της. Ένα μενταγιόν και ένα περιδέραιο.

Βέρες και άλλα χρυσαφικά.

Ακολουθώντας τις οδηγίες των δραστών, άφησε τη σακούλα σε κάδο απορριμμάτων έξω από το σπίτι της και παρέμεινε μέσα, ενώ οι απατεώνες πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα.

Άλλη απάτη στη Λάρισα: 84χρονος άφησε 5.200 ευρώ και οκτώ ρολόγια σε εικονοστάσι

Σε διαφορετική περίπτωση τηλεφωνικής απάτης, ένας 84χρονος από την περιοχή της Λάρισας πείστηκε να παραδώσει 5.200 ευρώ και οκτώ ρολόγια μεγάλης αξίας.

Ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του, παριστάνοντας τον εγγονό του. Υποστήριξε ότι χρωστούσε χρήματα και έπρεπε να εξοφλήσει οφειλή στην Εφορία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας», ο ηλικιωμένος τοποθέτησε τα χρήματα και τα ρολόγια σε σακούλα, την οποία άφησε στο εικονοστάσι της πλατείας του χωριού, κοντά στο σπίτι του.

Από εκεί την παρέλαβε στη συνέχεια άλλος δράστης.

Τηλεφωνικές απάτες με διάφορα προσχήματα

Οι τηλεφωνικές απάτες και οι απόπειρες εξαπάτησης ηλικιωμένων έχουν γίνει ξανά καθημερινό φαινόμενο το τελευταίο διάστημα και στη Λάρισα, όπως αναφέρει το onlarissa.

Οι δράστες χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα για να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, όπως:

Υποτιθέμενους ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Τροχαία ατυχήματα συγγενικών προσώπων.

Οφειλές προς την Εφορία.

Τη μέθοδο του «καλού αστυνομικού», που εμφανίζεται ως προστάτης του θύματος από άλλους απατεώνες.

Με αυτές τις μεθόδους καταφέρνουν να πείθουν ηλικιωμένους να τους παραδίδουν χρήματα και χρυσαφικά.

Τις δύο συγκεκριμένες καταγγελίες ερευνούν τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα.

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