Μετρό Θεσσαλονίκης: Κλειστοί αύριο (21/10) το πρωί πέντε σταθμοί λόγω… πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας πέντε σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης θα τεθεί σε ισχύ την Τετάρτη 21/10, από τις 09:00, ύστερα από εντολή των αστυνομικών αρχών και όπως γνωστοποιεί με σημερινή της ανακοίνωση η Thema.

Ο λόγος είναι… το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο στο άγαλμα Βενιζέλου στις 11:00.

Ειδικότερα, κλειστοί θα παραμείνουν οι σταθμοί «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο».

Κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας τους, οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Για την περαιτέρω ενημέρωση του επιβατικού κοινού αναμένεται να ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις, όπως ενημερώνει η Thema.

Διαβάστε επίσης:

Γλυφάδα: Ηλικιωμένος οδηγός «καρφώθηκε» στην είσοδο εκκλησίας (video)

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στο Χαϊδάρι – Μοιάζει με χειροβομβίδα

Θάνατος Μαζωνάκη: Στο «κάδρο» και αναισθησιολόγος – Τα μηνύματα με την «γιατρό» και η μιδαζολάμη