Συναγερμός για χειροβομβίδα στο Χαϊδάρι

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Συναγερμός σήμανε στο Χαϊδάρι μετά τον εντοπισμό χειροβομβίδας σε πάρκο επί της οδού Χριστοφόρου Περραιβού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη χειροβομβίδα εντόπισε υπάλληλος της υπηρεσίας καθαριότητας. Πρόκειται για οξειδωμένη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία ήταν τυλιγμένη με ταινία.

Στο σημείο αναμένεται να μεταβεί κλιμάκιο του ΤΕΝΚΣ για την παραλαβή της και τη διαχείριση του ευρήματος σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Εξετάζεται το περιστατικό, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το πώς βρέθηκε η χειροβομβίδα στο πάρκο.

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