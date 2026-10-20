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20.10.2026 08:58

Μυστήριο στην Ηλεία: Ήχοι εκρήξεων και ωστικό κύμα άγνωστης προέλευσης προκαλούν αναστάτωση

20.10.2026 08:58
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Μυστήριο καλύπτει την υπόθεση σχετικά με αναφορές για δυνατούς ήχους που παραπέμπουν σε εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ηλείας.

Σύμφωνα με το patrisnews.com το βράδυ της Δευτέρας προκλήθηκε αναστάτωση μετά από σχετικές αναφορές για από τις περιοχές της Σκαφιδιάς, της Μυρτιάς και των Χανακίων, της Ζαχάρως, του Κατακόλου και της Αμαλιάδας.

Κάτοικοι ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές, περιγράφοντας εκρήξεις που συνοδεύονταν από μικρής έντασης, αλλά αισθητό ωστικό κύμα προερχόμενο από τη θάλασσα.

Τα σενάρια

Ανάλογα περιστατικά είχαν καταγραφεί και τις πρωινές ώρες.

Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πολεμικά αεροσκάφη που έσπασαν το φράγμα του ήχου.

Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η συγκεκριμένη εκδοχή.

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