Αστυνομία: Τι είπε η Δημογλίδου για τις συγκεντρώσεις μαθητών και φοιτητών

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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται η Ελληνική Αστυνομία ενόψει των κινητοποιήσεων που ξεκινούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας και κορυφώνονται την Τετάρτη με το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η κ. Δημογλίδου έκανε λόγο για εκτεταμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, με προληπτικούς ελέγχους και παρουσία αστυνομικών δυνάμεων σε σημεία όπου εκτιμάται ότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα.

Βασική προτεραιότητα, όπως τόνισε, είναι η προστασία των διαδηλωτών και ιδιαίτερα των μαθητών και φοιτητών που αναμένεται να συμμετάσχουν.

«Εμείς κάθε φορά, σε κάθε τέτοιου είδους συγκέντρωση, προετοιμαζόμαστε, ακόμη και για το χειρότερο», είπε. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι στόχος των μέτρων είναι να διεξαχθούν οι συγκεντρώσεις με ασφάλεια: «Σε καμία περίπτωση δεν θα κινδυνεύσει η ανθρώπινη ζωή από την πλευρά τους».

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί από σήμερα το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη οι διαδηλωτές έχουν δώσει ραντεβού στις 12:00 στα Προπύλαια και στη συνέχεια αναμένεται να κινηθούν προς το Σύνταγμα.

Οι φοιτητές σχεδιάζουν να στήσουν ξανά σκηνές στο Σύνταγμα, όπως είχαν κάνει και στην προηγούμενη κινητοποίηση για τη φοιτητική στέγη.

Η κ. Δημογλίδου υπενθύμισε ότι και την προηγούμενη φορά οι σκηνές παρέμειναν μέχρι το επόμενο πρωί και στη συνέχεια απομακρύνθηκαν σταδιακά.

Στην αυριανή κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. στάθηκε ιδιαίτερα στην παρουσία μικρών ηλικιών, λέγοντας ότι αυτό καθιστά ακόμη σημαντικότερη την αποτροπή επεισοδίων.

«Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν σε κίνδυνο. Γι’ αυτό ακριβώς και θα βρίσκεται η αστυνομία εκεί», ανέφερε.

Προληπτικοί έλεγχοι πριν από τη συγκέντρωση

Στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛ.ΑΣ. περιλαμβάνονται και προληπτικοί έλεγχοι προτού οι πολίτες προσεγγίσουν τον χώρο της συγκέντρωσης.

Αστυνομική παρουσία θα υπάρχει επίσης σε σημεία και κτίρια που έχουν ενταχθεί στον σχεδιασμό ασφαλείας, καθώς και γύρω από εγκαταστάσεις ή οδούς όπου υπάρχει εκτίμηση ότι μπορεί να σημειωθούν φθορές. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει και για πρεσβείες, οι οποίες ήδη διαθέτουν σταθερή φύλαξη.

Όπως είπε, στα μέτρα θα εμπλακεί ουσιαστικά το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την τάξη, την ασφάλεια και την Τροχαία, καθώς αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις και στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας.

Υπό εξέταση το κλείσιμο σταθμών του Μετρό

Ερωτηθείσα εάν θα κλείσουν σταθμοί του Μετρό, η Κωνσταντία Δημογλίδου δεν ανακοίνωσε σχετική απόφαση.

«Αυτό είναι κάτι που το εξετάζουμε», απάντησε, εξηγώντας ότι στον σχεδιασμό πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ανάγκη μετακίνησης των εργαζομένων και όσων πρέπει να φτάσουν στο κέντρο.

Η ΕΛ.ΑΣ., πάντως, καλεί τους πολίτες να αποφύγουν την προσέγγιση στο κέντρο με τα αυτοκίνητά τους, καθώς αναμένονται κυκλοφοριακές δυσκολίες ενώ θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των λεωφορείων, των τρόλεϊ και των τραμ.

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