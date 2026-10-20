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20.10.2026 07:36

Φωτιά σε σπίτι στην Πάτρα – Οι πυροσβέστες έσωσαν άνδρα που είχε εγκλωβιστεί

20.10.2026 07:36
Pyrosbestiki

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Φωτιά ξέσπασε αργά τη νύχτα σε σπίτι στην περιοχή Θεριανού, του Δήμου Πατρέων.

Όπως αναφέρει το tempo24, η φωτιά πήρε διαστάσεις και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι άνδρες της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα.

Πάτρα: Στον άνδρα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες

Πυροσβέστες μπαίνοντας εντός του σπιτιού εντόπισαν έναν άνδρα που εξαιτίας της φωτιάς δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Οι πυροσβέστες τον απεγκλώβισαν και τον έβγαλαν στην αυλή του σπιτιού.

Ασθενοφόρο τον παρέλαβε και διασώστες του ΕΚΑΒ του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες.

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