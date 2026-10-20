Τι προβλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τον φετινό χειμώνα στην Ελλάδα – Οι πρώτες εκτιμήσεις για θερμοκρασίες και βροχές

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Με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή φαίνεται πως θα κυλήσει ο φετινός χειμώνας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα πρώτα εποχικά προγνωστικά μοντέλα. Αντίθετα, οι εκτιμήσεις για τις βροχοπτώσεις παραμένουν λιγότερο σαφείς, αν και διαφαίνεται μια τάση για λιγότερες βροχές στη νότια Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.

Η αρχική εικόνα προκύπτει από τα προγνωστικά συστήματα του ευρωπαϊκού Copernicus και της αμερικανικής NOAA. Τα διαθέσιμα δεδομένα αφορούν το τρίμηνο Νοεμβρίου 2026 – Ιανουαρίου 2027 και δεν καλύπτουν ολόκληρο τον μετεωρολογικό χειμώνα, ο οποίος ολοκληρώνεται τον Φεβρουάριο.

Θερμότερος από ό,τι συνήθως ο φετινός χειμώνας

Η πολυμοντελική πρόγνωση του ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus (C3S), η οποία συνδυάζει δεδομένα από μεγάλα διεθνή μετεωρολογικά κέντρα, δείχνει αυξημένη πιθανότητα για θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές για την εποχή, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Ενδεικτικά, στους χάρτες για τη θερμοκρασία σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων, η πιθανότητα οι τιμές να βρεθούν στο ανώτερο τρίτο των κλιματικών τιμών της περιόδου ξεπερνά σε αρκετές περιοχές της χώρας το 70%.

Η συγκεκριμένη ένδειξη αποτυπώνει την επικρατούσα τάση για το τρίμηνο, χωρίς να αποκλείει διαστήματα έντονου ψύχους, ψυχρές εισβολές ή χιονοπτώσεις. Τα εποχικά μοντέλα δεν μπορούν να προσδιορίσουν τον καιρό κάθε ημέρας, αλλά εκτιμούν τις πιθανές συνθήκες σε βάθος μηνών.

Τι δείχνουν οι εκτιμήσεις για τις βροχοπτώσεις

Μεγαλύτερη αβεβαιότητα παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις για τις βροχοπτώσεις. Το αμερικανικό μοντέλο CFSv2 της NOAA δεν καταγράφει για την Ελλάδα σαφή τάση είτε προς περισσότερες, είτε προς λιγότερες βροχές, σε σχέση με τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.

Διαφορετική, αλλά όχι ισχυρή, είναι η ένδειξη του Copernicus, το οποίο εμφανίζει πιθανότητα για πιο ξηρές συνθήκες στη νότια Ελλάδα, στην Αττική και σε τμήματα του Αιγαίου. Οι πιθανότητες για λιγότερες βροχοπτώσεις από τις συνηθισμένες διαμορφώνονται περίπου στο 40%-50%, ποσοστό που υποδηλώνει μια τάση και όχι ασφαλή πρόβλεψη.

Στην υπόλοιπη χώρα δεν προκύπτει αξιοσημείωτη ένδειξη για σημαντική απόκλιση από τα κανονικά επίπεδα βροχόπτωσης.

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται εν μέρει και οι εκτιμήσεις για την ατμοσφαιρική πίεση. Ο χάρτης του Copernicus για την πίεση στο επίπεδο της θάλασσας δείχνει τάση για χαμηλότερες τιμές σε μεγάλο μέρος της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, ενώ στο νοτιότερο τμήμα της ανατολικής Μεσογείου διακρίνεται ασθενής τάση για υψηλότερες πιέσεις.

Μια τέτοια διάταξη θα μπορούσε να περιορίσει τη δραστηριότητα των βαρομετρικών χαμηλών σε ορισμένες νότιες περιοχές. Ωστόσο, για το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας δεν διαπιστώνεται ισχυρή απόκλιση της πίεσης από τις συνηθισμένες τιμές, ενώ τα στοιχεία δεν επιτρέπουν εκτιμήσεις για τον αριθμό ή την ένταση των κακοκαιριών που θα εκδηλωθούν.

Πόσο ασφαλή είναι τα στοιχεία για τον φετινό χειμώνα

Οι εποχικές προγνώσεις συνοδεύονται από μεγαλύτερη αβεβαιότητα σε σύγκριση με τις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις. Η αξιοπιστία τους εξαρτάται από την περιοχή, την εποχή και το στοιχείο που εξετάζεται, με τις βροχοπτώσεις στη Μεσόγειο να αποτελούν ιδιαίτερα δύσκολο πεδίο πρόγνωσης.

Παράλληλα, η πιθανότητα θερμοκρασιών ή βροχοπτώσεων πάνω ή κάτω από τα κανονικά επίπεδα δεν προσδιορίζει πόσους βαθμούς θα αποκλίνει η θερμοκρασία ή πόσα χιλιοστά βροχής θα καταγραφούν. Οι χάρτες του Copernicus παρουσιάζουν πιθανότητες για συγκεκριμένες κατηγορίες και όχι ακριβείς τιμές.

Για τον λόγο αυτό, η εικόνα θα χρειαστεί επανεκτίμηση όσο πλησιάζουμε στον χειμώνα και προκύπτουν νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

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