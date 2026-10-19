O Θεοδωρόπουλος αδειάζει ξανά τη Γάκα: «Δεν έχω καμία σχέση με ολιστικές πρακτικές, η συζυγική ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας»

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Αποστάσεις εκ νέου παίρνει ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος από τη σύζυγο του Ιωάννα Γάκα, υποστηρίζοντας ότι είναι σοβαρός γιατρός που δεν έχει καμία σχέση με τις ολιστικές πρακτικές.

Στο απολογητικό υπόμνημα που κατέθεσε τονίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις ολιστικές πρακτικές και ότι ως παθολόγος ακολουθούσε τις προβλεπόμενες διαδικασίες. «Προσκομίζω σήμερα αφενός την καρδιολογική εξέταση του ασθενή μου συνοδευόμενη από το ηλεκτροκαρδιογράφημά του, και αφετέρου την ιδιόχειρη ιατρική παραπομπή μου για τη διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων, μεταξύ των οποίων σπινθηρογράφημα και αξονική στεφανιογραφία. Ουδεμία σχέση έχουν με τις αποκαλούμενες ‘ολιστικές’ πρακτικές ή με οποιαδήποτε άλλη μη συμβατική θεραπευτική δραστηριότητα».

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος επισημαίνει ότι η συζυγική του σχέση με την Ιωάννα Γάκα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας. «Τον έτερο ασθενή που είδα εκείνη την ημέρα, τον είδα και του συνταγογράφησα επίσης σοβαρές ιατρικές εξετάσεις της ειδικότητάς μου. Ουδεμία διασύνδεση έχουν οι πρακτικές μου με αυτές της 56χρονης ή με την ‘εναλλακτική’ ιατρική, όπως αποδεικνύεται δι’ αυτών των εγγράφων και μαρτυρικών καταθέσεων. Η συζυγική μου ιδιότητα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση κατηγορίας ούτε να φέρω κάποιου είδους οικογενειακή ευθύνη εν προκειμένω. Το χωριστό μεν συστεγαζόμενο δε ιατρείο μου και εγώ ως ιατρός ούτε συνδέομαι ούτε ευθύνομαι για ό,τι συνέβη στον εκλιπόντα ασθενή».

«Εγώ ουδεμία απολύτως σχέση είχα με τον εκλιπόντα Μαζωνάκη, την επίσκεψή του στο συστεγαζόμενο ιατρείο ή την οποιαδήποτε θεραπεία του. Την ώρα που ο εκλιπών προσήλθε στο συστεγαζόμενο ιατρείο, εγώ αποχώρησα για να γευματίσω σε εστιατόριο, χωρίς να συμμετέχω καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υποδοχή, στην εξέταση ή στην προγραμματισμένη θεραπεία του (…)», καταλήγει.

Τι κατέθεσε ο ασθενής του Θεοδωρόπουλου

Στον ανακριτή κατέθεσε και ο ασθενής, που εξέτασε ο Θεοδωρόπουλος, την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης πέρασε το κατώφλι του ιατρείου της Καρνεάδου. «Το ραντεβού μου ήταν 13:00 με 14:00. Ο γιατρός ήταν προσηλωμένος στην εξέτασή μου και στα παραπεμπτικά για καρδιογράφημα και αξονική που μου έδωσε. Δεν μου ανέφερε τίποτα για τον Μαζωνάκη. Είδα τον τραγουδιστή περίπου στις 14:00 βγαίνοντας από το ιατρείο και χαιρετηθήκαμε γιατί τον ξέρω από παλιά. Πρόσεξα ότι είχε ένα τσιρότο στο κεφάλι», ανέφερε.

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