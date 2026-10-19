Πετράλωνα: Μετρητά και κοσμήματα ανασύρθηκαν από την πολυκατοικία που κατέρρευσε – Ακολουθεί έρευνα στα θεμέλια

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Χρήματα συνολικού ύψους 17.380 ευρώ, χρυσά κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα, και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.

Η αναζήτηση στα ερείπια ολοκληρώθηκε, με τα ευρήματα να περιλαμβάνουν επίσης ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εργαλεία, προσωπικά έγγραφα, δικόγραφα και δικογραφίες. Η περισυλλογή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.

Το επόμενο στάδιο των εργασιών

Η ολοκλήρωση της παράδοσης των αντικειμένων επιτρέπει να προχωρήσει η απομάκρυνση των μπάζων και ο καθαρισμός του χώρου, με την υποδειγματική και προσεκτική οργάνωση των εργασιών από τον Δήμο της Αθήνας.

Το επόμενο βήμα είναι η έρευνα στα θεμέλια του κτιρίου, η οποία θα ακολουθήσει μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης των συντριμμιών, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

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