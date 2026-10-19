Πετράλωνα: Μετρητά και κοσμήματα ανασύρθηκαν από την πολυκατοικία που κατέρρευσε – Ακολουθεί έρευνα στα θεμέλια

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Χρήματα συνολικού ύψους 17.380 ευρώ, χρυσά κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα βρέθηκαν στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε στην οδό Αλκμήνης, στα Πετράλωνα, και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.
Η αναζήτηση στα ερείπια ολοκληρώθηκε, με τα ευρήματα να περιλαμβάνουν επίσης ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εργαλεία, προσωπικά έγγραφα, δικόγραφα και δικογραφίες. Η περισυλλογή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως, κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών.
Η ολοκλήρωση της παράδοσης των αντικειμένων επιτρέπει να προχωρήσει η απομάκρυνση των μπάζων και ο καθαρισμός του χώρου, με την υποδειγματική και προσεκτική οργάνωση των εργασιών από τον Δήμο της Αθήνας.
Το επόμενο βήμα είναι η έρευνα στα θεμέλια του κτιρίου, η οποία θα ακολουθήσει μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες απομάκρυνσης των συντριμμιών, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.
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