Σεισμός 3,8 Ρίχτερ κοντά στην Πύλο – Αισθητός στην Καλαμάτα και αρκετές περιοχές της Μεσσηνίας

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Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:41 το πρωί της Δευτέρας (19/10) κοντά στην Πύλο στη Μεσσηνία.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Καλαμάτα και σε αρκετές ακόμη περιοχές της Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών,

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά της Πύλου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

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