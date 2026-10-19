Υγρός τάφος το Αιγαίο: 12 μετανάστες νεκροί σε καταδιώξεις του Λιμενικού – Για «σύγκρουση» στη Λέσβο και «ανατροπή» στη Σάμο λένε οι Αρχές (video)

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Τραγωδία με έξι νεκρούς μετανάστες σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (19/10) στη θαλάσσια περιοχή νότια Λέσβου, σε απόσταση 3,5 ναυτικών μιλίων νότια της Αγριελιάς, έπειτα από σύγκρουση ταχύπλοου με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό έγινε κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Πάντα σύμφωνα με το Λιμενικό, το ταχύπλοο πραγματοποιούσε ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με την πλώρη στην αριστερή πλευρά του σκάφους του λιμενικού.

Από τη σύγκρουση έπεσαν στη θάλασσα έξι άτομα (τέσσερις άνδρες, μία γυναίκα και ένα βρέφος), τα οποία και ανασύρθηκαν νεκρά.

Διασώθηκαν οκτώ άτομα (τέσσερις άνδρες, δύο γυναίκες και δύο παιδιά), οι οποίοι είναι Σύριοι και Παλαιστίνιοι. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Σύμφωνα με δηλώσεις των διασωθέντων στις λιμενικές αρχές, δεν υπάρχουν αγνοούμενοι. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, συνελήφθη ένας 37χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους διασωθέντες και φέρεται ως ο διακινητής των υπόλοιπων μεταναστών.

Τη θλίψη και την οργή του για την τραγωδία εξέφρασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου μας γεμίζει θλίψη και οργή», ανέφερε ο υπουργός, αποδίδοντας τον θάνατο των έξι ανθρώπων στην εγκληματική δράση των διακινητών.

Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου μας γεμίζει θλίψη και οργή. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, εξαιτίας της εγκληματικής δράσης των σύγχρονων δουλεμπόρων. Όπως δείχνουν όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ταχύπλοο του διακινητή προσέκρουσε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται. Η στάση μας είναι αδιαπραγμάτευτη: μηδενική ανοχή στους διακινητές. Στους στυγνούς αυτούς εγκληματίες που προκειμένου να θησαυρίσουν, δεν διστάζουν να οδηγούν ακόμη και στον θάνατο απελπισμένους ανθρώπους, οικογένειες και αθώα παιδιά. October 19, 2026

Ναυάγιο με έξι νεκρούς στη Σάμο

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα παράκτιο περιπολικό, τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκε και ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, μετά την ανατροπή ταχύπλοου σκάφους που μετέφερε μετανάστες. Το περιστατικό σημειώθηκε σε απόσταση 3,7 ναυτικών μιλίων βόρεια του νησιού.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, 14 άτομα διασώθηκαν, ενώ το Λιμενικό συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων. Τρεις από τους διασωθέντες εχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Σάμου, καθώς έχουν τραυματιστεί.

Οι νεκροί είναι πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ενώ ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκεται και ένας Ιρανός, ο οποίος φέρεται να είναι ο διακινητής των επιβαινόντων στο ταχύπλοο. Η ηλικία του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, το ταχύπλοο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και εντοπίστηκε αρχικά από τουρκική ακταιωρό, εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων.

Στη συνέχεια έγινε αντιληπτό από περιπολικό σκάφος του ελληνικού Λιμενικού, όταν εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το σκάφος ανετράπη έπειτα από απότομο ελιγμό, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός και να κινητοποιηθούν οι δυνάμεις έρευνας και διάσωσης.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στην περιοχή επιχειρούν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, με τις έρευνες να παραμένουν σε εξέλιξη.

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