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19.10.2026 10:27

Ηράκλειο: Συνελήφθη ζευγάρι για κακοποίηση τριών μικρών παιδιών

19.10.2026 10:27
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Στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο φιλοξενούνται προσωρινά τα τελευταία 24ωρα τρία αδελφάκια, 13, 8 και 6 ετών αντίστοιχα, καθώς φέρονται να κακοποιούνταν συστηματικά λεκτικά και σωματικά από την 35χρονη μητέρα τους και τον 29χρονο σύντροφο της.

Το μικρότερο σε ηλικία παιδί είναι βιολογικό παιδί του νεαρού άνδρα.

Μία γειτόνισσα της οικογένειας, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ήταν εκείνη που το βράδυ του Σαββάτου κάλεσε την Αστυνομία και την ενημέρωσε ότι ακούει συνεχώς απειλές και φωνές από το διαμέρισμα του 2ου ορόφου, σε περιοχή κοντά στο κέντρο του Ηρακλείου.

Η γυναίκα ενημέρωσε ότι ακούγονται και παιδικά κλάματα.

Αστυνομικοί του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος μετέβησαν το ίδιο βράδυ στο διαμέρισμα της οικογένειας όπου βρήκαν το ζευγάρι με τα τρία παιδιά.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παιδάκια φέρονται να επιβεβαίωσαν ότι οι γονείς τους φωνάζουν και τα χτυπούν (απειλές, χτυπήματα στους γλουτούς, τράβηγμα στα αυτιά), με τους ίδιους ωστόσο να αρνούνται ότι έχουν κακοποιητική συμπεριφορά.

Και οι δύο συνελήφθησαν, ενώ τα παιδιά προσωρινά φιλοξενούνται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Έχει δοθεί παραγγελία να εξεταστούν από γιατρούς , όπως προβλέπει η διαδικασία, και από παιδοψυχολόγο ώστε να σχηματιστεί μία ασφαλέστερη εικόνα για τις συνθήκες διαβίωσης τους στο σπίτι.

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