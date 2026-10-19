Γιώργος Μαζωνάκης: Νέοι ύποπτοι για τον θάνατό του – Οι τρεις ουσίες και ο αναισθησιολόγος

Takeaways by to pontiki AI Οι Αρχές διερευνούν πιθανές ευθύνες τρίτων προσώπων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να προκύψουν νέοι ύποπτοι.

Στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας αναλύονται ψηφιακά δεδομένα και επικοινωνίες με αναισθησιολόγο, ο οποίος φέρεται να είχε γνώση της διαδικασίας στο ιατρείο.

Οι ερευνητές εξετάζουν τη φύση και τις ποσότητες τριών συγκεκριμένων ουσιών που χορηγήθηκαν, καθώς και την προέλευση σκευασμάτων που προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση.

Στα εγκληματολογικά εργαστήρια ελέγχονται δύο πρόσφατα εντοπισμένα φιαλίδια, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των επίσημων τοξικολογικών εξετάσεων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέοι ύποπτοι στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις Αρχές να διερευνούν πιθανές ευθύνες τρίτων προσώπων που γνώριζαν ή είχαν ενημερωθεί για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου τη μοιραία ημέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η ΕΡΤ, δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες ημέρες, ακόμη και ώρες, να κληθούν επιπλέον μάρτυρες για κατάθεση, ανάλογα με τα ευρήματα της ανακριτικής διαδικασίας, η οποία βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες με αναισθησιολόγο

Παράλληλα με τη διερεύνηση πιθανών ευθυνών τρίτων προσώπων, συνεχίζεται η ανάλυση κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών μέσων των εμπλεκομένων.

Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζονται περιλαμβάνονται επικοινωνίες με αναισθησιολόγο, ο οποίος φέρεται να είχε γνώση της διαδικασίας που πραγματοποιούνταν στο ιατρείο.

Ανάλογα με όσα προκύψουν από την εξέταση των συγκεκριμένων επικοινωνιών, ενδέχεται να κληθεί και ο ίδιος για παροχή εξηγήσεων.

Οι τρεις ουσίες που ερευνούν οι Αρχές

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ουσίες που φέρεται να χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά την παραμονή του στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Οι ερευνητές εξετάζουν τη φύση και τις ποσότητες των ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Η έρευνα επικεντρώνεται κυρίως σε τρεις ουσίες:

Δύο ουσίες που χρησιμοποιούνται για αναισθησία και καταστολή.

Μία τρίτη ουσία που λειτουργεί ως αντίδοτο και χορηγείται για την αναστροφή της διαδικασίας νάρκωσης.

Δύο νέα φιαλίδια στα εγκληματολογικά εργαστήρια

Την ίδια ώρα, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται δύο επιπλέον φιαλίδια, τα οποία εντοπίστηκαν πρόσφατα.

Οι ετικέτες τους αναγράφουν συγκεκριμένες ουσίες, ωστόσο πραγματοποιούνται εργαστηριακοί έλεγχοι προκειμένου να επιβεβαιωθεί πλήρως το περιεχόμενό τους.

Ένα ακόμη ζήτημα που διερευνούν οι Αρχές αφορά την προέλευση των συγκεκριμένων αναισθητικών ουσιών, καθώς πρόκειται για σκευάσματα που προορίζονται αποκλειστικά για νοσοκομειακή χρήση.

Οι ερευνητές αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο οι ουσίες αυτές βρέθηκαν στο ιατρείο, εξετάζοντας την προέλευσή τους και τη διαδικασία προμήθειάς τους.

Τα ευρήματα από το εξωτερικό και οι επίσημες τοξικολογικές εξετάσεις

Σοβαρά ερωτήματα έχουν προκαλέσει και τα ευρήματα εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, με πρωτοβουλία της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι Αρχές, πάντως, αναμένουν τα αποτελέσματα των επίσημων τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να αποκτήσουν σαφή εικόνα για τις ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή, καθώς και για τις ποσότητές τους.

Η διερεύνηση των ουσιών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου συνεχίζεται, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέοι ύποπτοι ή να κληθούν πρόσθετοι μάρτυρες, ανάλογα με τα στοιχεία της ανακριτικής διαδικασίας.

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