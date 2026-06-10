search
ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 10:45
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.06.2026 09:11

Βενιζέλειο Νοσοκομείο: Σάλος με «ρουσφέτι» σε πατέρα ΔΥΠΕάρχη – Κατάκοιτη νεαρή με ALS βρέθηκε με άλλους 7 για να αδειάσει μονόκλινο!

10.06.2026 09:11
venizelio

Μια σοβαρή καταγγελία για επιλεκτική μεταχείριση ασθενούς σε βάρος νεαρής κοπέλας με νόσο του κινητικού νευρώνα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patris.gr, η ασθενής που είναι κατάκοιτη, με απόλυτη ανάγκη για ησυχία και εξειδικευμένη φροντίδα, μεταφέρθηκε από το μονόκλινο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, σε 8κλινο θάλαμο της χειρουργικής κλινικής προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πατέρας του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Νεκτάριου Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε κάνει εισαγωγή για μια επέμβαση ρουτίνας.

Τελικά, λόγω των αντιδράσεων και της έκτασης που πήρε η υπόθεση, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε μονόκλινο της Παθολογικής Κλινικής.

Πρόεδρος Εργαζομένων: Η διοίκηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις

Ο πρόεδρος Εργαζομένων του Βενιζελείου, Δημήτρης Φλυτζανής, επιβεβαίωσε το γεγονός, τονίζοντας ότι η διοίκηση του νοσοκομείου οφείλει να δώσει εξηγήσεις.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τηνισότιμη μεταχείριση των ασθενών με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση τις γνωριμίες και τα αξιώματα.

Η διοίκηση του νοσοκομείου πρέπει να εξηγήσει γιατί έβγαλε έξω από το δωμάτιο μια νέα γυναίκα που είναι κατάκοιτη και υποφέρει από ένα πολύ σοβαρό νόσημα».

Διαβάστε επίσης:

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Στο νοσοκομείο ο 65χρονος, αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες – Δεν δικαιολογεί τις αμυχές στο σώμα του, λέει η Δημογλίδου

Κρήτη: Διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Νύχτα τρόμου στην Ολυμπιάδα Κοζάνης: Προειδοποίηση στους κατοίκους για εμφάνιση αρκούδας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pagwto-lama-roscu-unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες πλήρωσαν… 44 ευρώ για δύο παγωτά στη Ρώμη – (Video)

emma-stone-new
ΣΙΝΕΜΑ

Emma Stone: Σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Matt Damon στη νέα ταινία των Daniels

gynaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα Παιδικά Χωριά SOS αναλαμβάνουν την μίσθωση της κατοικίας που μένουν τα παιδιά του θύματος

xara maltemi
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Το «Φυσικό Κλιματιστικό» των Ελληνικών Ακτών: Η Επιστήμη πίσω από τη Θαλάσσια Αύρα και η «Μάχη» με τα Μελτέμια

peripolik new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού πήρε παραμάζωμα 6 παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
alexiou-new
LIFESTYLE

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

zoi nikos konstantopoulos – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι ευχές της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον πατέρα της για τα γενέθλιά του

ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

sintagi-new
CUCINA POVERA

Κοτόπουλο ογκρατέν, με λαχανικά και σπιτική μπεσαμέλ

aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα καλύτερα και τα χειρότερα αεροδρόμια στην Ευρώπη - Δύο ελληνικά στη «μαύρη λίστα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 10:45
pagwto-lama-roscu-unsplash
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρίστες πλήρωσαν… 44 ευρώ για δύο παγωτά στη Ρώμη – (Video)

emma-stone-new
ΣΙΝΕΜΑ

Emma Stone: Σε συζητήσεις για να πρωταγωνιστήσει δίπλα στον Matt Damon στη νέα ταινία των Daniels

gynaikoktonia-kalamata
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Τα Παιδικά Χωριά SOS αναλαμβάνουν την μίσθωση της κατοικίας που μένουν τα παιδιά του θύματος

1 / 3