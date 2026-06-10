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Μια σοβαρή καταγγελία για επιλεκτική μεταχείριση ασθενούς σε βάρος νεαρής κοπέλας με νόσο του κινητικού νευρώνα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patris.gr, η ασθενής που είναι κατάκοιτη, με απόλυτη ανάγκη για ησυχία και εξειδικευμένη φροντίδα, μεταφέρθηκε από το μονόκλινο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, σε 8κλινο θάλαμο της χειρουργικής κλινικής προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πατέρας του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Νεκτάριου Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε κάνει εισαγωγή για μια επέμβαση ρουτίνας.
Τελικά, λόγω των αντιδράσεων και της έκτασης που πήρε η υπόθεση, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε μονόκλινο της Παθολογικής Κλινικής.
Ο πρόεδρος Εργαζομένων του Βενιζελείου, Δημήτρης Φλυτζανής, επιβεβαίωσε το γεγονός, τονίζοντας ότι η διοίκηση του νοσοκομείου οφείλει να δώσει εξηγήσεις.
«Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τηνισότιμη μεταχείριση των ασθενών με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση τις γνωριμίες και τα αξιώματα.
Η διοίκηση του νοσοκομείου πρέπει να εξηγήσει γιατί έβγαλε έξω από το δωμάτιο μια νέα γυναίκα που είναι κατάκοιτη και υποφέρει από ένα πολύ σοβαρό νόσημα».
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