Μια σοβαρή καταγγελία για επιλεκτική μεταχείριση ασθενούς σε βάρος νεαρής κοπέλας με νόσο του κινητικού νευρώνα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το patris.gr, η ασθενής που είναι κατάκοιτη, με απόλυτη ανάγκη για ησυχία και εξειδικευμένη φροντίδα, μεταφέρθηκε από το μονόκλινο δωμάτιο όπου νοσηλευόταν, σε 8κλινο θάλαμο της χειρουργικής κλινικής προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο πατέρας του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Νεκτάριου Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε κάνει εισαγωγή για μια επέμβαση ρουτίνας.

Τελικά, λόγω των αντιδράσεων και της έκτασης που πήρε η υπόθεση, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε μονόκλινο της Παθολογικής Κλινικής.

Πρόεδρος Εργαζομένων: Η διοίκηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις

Ο πρόεδρος Εργαζομένων του Βενιζελείου, Δημήτρης Φλυτζανής, επιβεβαίωσε το γεγονός, τονίζοντας ότι η διοίκηση του νοσοκομείου οφείλει να δώσει εξηγήσεις.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε τηνισότιμη μεταχείριση των ασθενών με βάση τις ανάγκες τους και όχι με βάση τις γνωριμίες και τα αξιώματα.

Η διοίκηση του νοσοκομείου πρέπει να εξηγήσει γιατί έβγαλε έξω από το δωμάτιο μια νέα γυναίκα που είναι κατάκοιτη και υποφέρει από ένα πολύ σοβαρό νόσημα».

Διαβάστε επίσης:

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Στο νοσοκομείο ο 65χρονος, αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες – Δεν δικαιολογεί τις αμυχές στο σώμα του, λέει η Δημογλίδου

Κρήτη: Διάσωση 41 μεταναστών ανοιχτά των Καλών Λιμένων

Νύχτα τρόμου στην Ολυμπιάδα Κοζάνης: Προειδοποίηση στους κατοίκους για εμφάνιση αρκούδας