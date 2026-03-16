Βενιζέλειο Νοσοκομείο: Έξι μήνες χωρίς γ-κάμερα, ταλαιπωρία για τους ασθενείς – Κίνδυνος να χαθεί η χρηματοδότηση για νέο μηχάνημα

Έξι μήνες μετά την οριστική παύση λειτουργίας της γ-κάμερας του Εργαστηρίου Πυρηνικής Ιατρικής λόγω παλαιότητας, το πρόβλημα παραμένει άλυτο και η κατάσταση εξελίσσεται σε σοβαρή απειλή για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου και την εξυπηρέτηση των ασθενών. Τα παραπάνω καταγγέλλει η Ένωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηράκλειου σε ανακοίνωση της, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η καθυστέρηση της προμήθειας του νέου σύγχρονου συστήματος SPECT-CT δεν αποκλείεται να οδηγήσει στην απώλεια της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η οποία έχει καταλυτική ημερομηνία υλοποίησης στις 30 Ιουνίου 2026.

Αναλυτικά σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, το Τμήμα Σπινθηρογραφημάτων παραμένει χωρίς τον βασικό του εξοπλισμό από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025, όταν αποσύρθηκε το μηχάνημα για λόγους ασφάλειας (ήταν παλιό), κατόπιν επείγουσας ειδοποίησης της κατασκευάστριας εταιρείας.

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στην εξυπηρέτηση ασθενών με σοβαρές παθήσεις, όπως καρκίνο, καρδιοπάθειες και νεφροπάθειες, για τους οποίους το σπινθηρογράφημα αποτελεί κρίσιμη διαγνωστική εξέταση για τη διάγνωση, τη σταδιοποίηση της νόσου και τη διαμόρφωση της θεραπευτικής τους αγωγής.

Οι ασθενείς αναγκάζονται να απευθύνονται σε άλλα νοσοκομεία, κυρίως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο ήδη λειτουργεί υπό μεγάλη πίεση, με αποτέλεσμα σημαντικές καθυστερήσεις στα ραντεβού και πρόσθετη ταλαιπωρία για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Ο διαγωνισμός της ΕΚΑΠΥ και ο κίνδυνος να μείνει έκτος χρηματοδότησης

Η προμήθεια νέου σύγχρονου συστήματος SPECT-CT για το Βενιζέλειο έχει ενταχθεί σε διεθνή διαγωνισμό της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), ο οποίος περιλαμβάνει συνολικά πέντε αντίστοιχα συστήματα για μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης την 30η Ιουνίου 2026.

Παρά ταύτα, έξι μήνες μετά την απόσυρση του παλαιού μηχανήματος, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και η ενημέρωση προς το νοσοκομείο παραμένει ελλιπής.

Την ίδια στιγμή, είναι γνωστό ότι από τη στιγμή της παραλαβής του εξοπλισμού απαιτούνται τουλάχιστον τρεις μήνες για την εγκατάσταση, τις απαραίτητες δοκιμές και την έναρξη λειτουργίας του.

«Με άλλα λόγια, τα χρονικά περιθώρια για την αξιοποίηση της χρηματοδότησης στενεύουν επικίνδυνα», όπως προειδοποιεί η ένωση εργαζομένων η οποία επισημαίνει ότι η πιθανότητα απώλειας των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά αρνητικό σενάριο για το νοσοκομείο, «καθώς η επανεκκίνηση της διαδικασίας μέσω νέου διαγωνισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστέρηση τουλάχιστον 12 έως 18 μηνών, αφήνοντας το Βενιζέλειο χωρίς βασικές υπηρεσίες Πυρηνικής Ιατρικής για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Προβλήματα παλαιότητας και με τον μαγνητικό τομογράφο

Την ίδια στιγμή, το νοσοκομείο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και με τον υφιστάμενο μαγνητικό τομογράφο, ο οποίος λειτουργεί ήδη 13 χρόνια και έχει φτάσει στο στάδιο End of Life (EOL), με τον κατασκευαστή να έχει δηλώσει παύση εγγύησης ανταλλακτικών. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας ενός ακόμη κρίσιμου διαγνωστικού μηχανήματος.

Η Ένωση Εργαζομένων Βενιζέλειου καλεί το Υπουργείο Υγείας και την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας να προχωρήσουν άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση η διαδικασία προμήθειας του εξοπλισμού και να διασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

Παράλληλα ζητάει την άμεση εξασφάλιση χρηματοδότησης για την προμήθεια νέου σύγχρονου μαγνητικού τομογράφου, πριν το νοσοκομείο βρεθεί αντιμέτωπο με ακόμη ένα σοβαρό κενό σε κρίσιμες διαγνωστικές υπηρεσίες.

Τα παραπάνω δεδομένα δημιουργούν εύλογα και σοβαρά ερωτήματα, που απαιτούν άμεσες και δημόσιες απαντήσεις, όπως επισημαινει η ένωση.

Αναλυτικά:

Σε ποιο ακριβώς στάδιο βρίσκεται σήμερα ο διεθνής διαγωνισμός της Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας για τα συστήματα SPECT-CT και ποιο είναι το πραγματικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του;

Έχει αποσταλεί η σύμβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο ή υπάρχουν εκκρεμείς προσφυγές ή άλλες διαδικασίες που καθυστερούν τον διαγωνισμό;

Για ποιο λόγο δεν υπάρχει σαφής και επίσημη ενημέρωση προς τα νοσοκομεία που περιμένουν τον εξοπλισμό εδώ και μήνες;

Τι θα συμβεί αν δεν ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία και χαθεί η χρηματοδότηση του Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;

Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο χρηματοδότησης για να μη μείνει το Βενιζέλειο χωρίς γ-κάμερα για χρόνια;

Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για το γεγονός ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025 ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο της Κρήτης λειτουργεί χωρίς βασικό εξοπλισμό Πυρηνικής Ιατρικής, με αποτέλεσμα ασθενείς να μετακινούνται σε άλλα νοσοκομεία για κρίσιμες διαγνωστικές εξετάσεις;

Προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να εξασφαλίσει άμεσα χρηματοδότηση για την προμήθεια γ-κάμερας και νέου μαγνητικού τομογράφου στο Βενιζέλειο πριν δημιουργηθούν μη αναστρέψιμα προβλήματα στη λειτουργία του νοσοκομείου;

«Αν χαθεί η χρηματοδότηση για τη γ-κάμερα του Βενιζελείου, δεν θα πρόκειται για μια απλή διοικητική καθυστέρηση αλλά για βαριά πολιτική ευθύνη. Δεν μπορεί ένα μεγάλο δημόσιο νοσοκομείο να μένει για μήνες χωρίς βασικό διαγνωστικό εξοπλισμό, ενώ ασθενείς αναγκάζονται να αναζητούν εξετάσεις αλλού. Αν η κυβέρνηση επιτρέψει να χαθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης για ένα τόσο κρίσιμο έργο, θα πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτυχίας σχεδιασμού και διαχείρισης στο δημόσιο σύστημα υγείας», αναφέρει η ένωση.

Σημειώνεται ότι το Βενιζέλειο εξυπηρετεί εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες της Κρήτης και της Νότιας Ελλάδας και «η απουσία βασικού εξοπλισμού Πυρηνικής Ιατρικής δεν είναι απλώς μια διοικητική καθυστέρηση. Είναι σοβαρό πλήγμα για τη δημόσια υγεία».

Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου καλούν το υπουργείο Υγείας και την ΕΚΑΠΥ να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους «πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη».

