Τριχόπτωση: Μπορεί να ευθύνεται το σαμπουάν;

Η κληρονομικότητα, το τραύμα, το σωματικό στρες και η έκθεση σε χημικές ουσίες, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή τριχόπτωση, επηρεάζοντας την εμφάνιση και την ψυχική υγεία των πασχόντων. Όμως τι συμβαίνει με τα σαμπουάν; Μπορούν κάποιες ουσίες τους, να οδηγήσουν στη σταδιακή απώλειά των μαλλιών;

«Αν και η Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας δεν τα αναφέρει ως παράγοντα τριχόπτωσης, υπάρχουν ευρήματα μελετών που υποδηλώνουν ότι ορισμένες ουσίες σε αυτά βλάπτουν τα μαλλιά ποικιλοτρόπως. Κάποια προϊόντα περιέχουν σκληρές χημικές ουσίες που μπορούν να ερεθίσουν το τριχωτό της κεφαλής, να αποδυναμώσουν τους θύλακες των τριχών, ακόμη και να συμβάλουν στην αραίωση ή την πτώση τους», επισημαίνει ο Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος δρ Χρήστος Στάμου.

Ας δούμε παρακάτω ποιες συνθέσεις μπορούν να βλάψουν το τριχωτό της κεφαλής και να οδηγήσουν σε προβλήματα όπως ξηρότητα, ερεθισμό και σπάσιμο των τριχών, να επιδεινώσουν υπάρχουσες παθήσεις και να συμβάλουν σε προσωρινή τριχόπτωση ή σε ένα μη φιλικό περιβάλλον ανάπτυξης των τριχών.

Θειικά άλατα

Πρόκειται για ουσίες που βοηθούν στον καθαρισμό των μαλλιών. Όμως ορισμένα από αυτά, όπως το δωδεκυλοθειικό νάτριο, μπορεί να τα ξηραίνουν. Ενώ σε μικρές ποσότητες θεωρούνται ασφαλή, σε υψηλές συγκεντρώσεις ή μετά από παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο δέρμα, καθώς αφαιρούν τα φυσικά έλαια από αυτό και πρωτεΐνη από τα μαλλιά. Η απώλεια πρωτεΐνης βλάπτει την κερατίνη, τα μαλλιά γίνονται εύθραυστα, αποκτούν ψαλίδα και είναι δύσκολο να βουρτσιστούν. Κάθε προσπάθεια οδηγεί σε σπάσιμο ενώ το τράβηγμα των τριχών μπορεί να οδηγήσει σε απώλειά τους.

Συστήνεται τα άτομα με ξηρά, εύθραυστα μαλλιά να χρησιμοποιούν σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα και ανά 15ήμερο κάποιο που περιέχει, για να αποτρέψουν τη συσσώρευση λιπαρότητας ή προϊόντων περιποίησης μαλλιών.

DMDM υδαντοΐνη και φορμαλδεΰδη

Η φορμαλδεΰδη χρησιμοποιείται σε ορισμένα καλλυντικά προϊόντα ως συντηρητικό και σκληρυντικό νυχιών. Ωστόσο, οι παγκόσμιες υγειονομικές αρχές δεν επιτρέπουν την παρουσία φορμαλδεΰδης σε άλλα καλλυντικά προϊόντα, καθώς μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, αλλεργικές αντιδράσεις, πονοκεφάλους, ζάλη και σοβαρό ερεθισμό στη μύτη, το στόμα και τους πνεύμονες, μέχρι και καρκίνο.

Η DMDM ​​υδαντοΐνη, είναι ένα συνηθισμένο συστατικό των σαμπουάν και αντιμικροβιακός παράγοντας που απελευθερώνει μικρές ποσότητες φορμαλδεΰδης, οι οποίες δεν θεωρούνται επιβλαβείς για τους περισσότερους ανθρώπους. Όμως το 8-9% των χρηστών μπορεί να εμφανίσουν δερματίτιδα εξ επαφής, η οποία παρόλο που δεν προκαλεί πάντα τριχόπτωση, έχει συνδεθεί με την τελογενή τριχόπτωση.

Θειούχο σελήνιο

Αυτό το συστατικό μειώνει τον κνησμό που σχετίζεται με τον ερεθισμό του δέρματος, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τριχόπτωσης που σχετίζεται με την πιτυρίδα και τη σμηγματορροϊκή δερματίτιδα. Ωστόσο, τα ευρήματα μελέτης υποδηλώνουν ότι τα σαμπουάν που περιέχουν αυτή την ουσία μπορούν να προκαλέσουν διάχυτη τριχόπτωση (αραίωση μαλλιών) σε όλο το τριχωτό της κεφαλής.

Κερατίνη

Η κερατίνη είναι μια πρωτεΐνη που κάνει τα μαλλιά να φαίνονται λαμπερά και υγιή. Υπάρχουν σαμπουάν με προσθήκη κερατίνης, η οποία όμως δεν διεισδύει στις τρίχες για να προσθέσει πρωτεΐνη, απλώς τις επικαλύπτει. Αυτό συνεπάγεται λιγότερη ενυδάτωση των τριχών κατά το λούσιμο. Μακροχρόνιοι χρήστες σαμπουάν που περιέχουν κερατίνη συχνά παραπονιούνται για ξηρά και εύθραυστα μαλλιά.

Σιλικόνη

Δεν υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η σιλικόνη προκαλεί τριχόπτωση. Όμως, βαριά σαμπουάν με σιλικόνες μπορούν να αφήσουν υπολείμματα στο τριχωτό της κεφαλής, φράζοντας τους θύλακες των τριχών και εμποδίζοντας την ανάπτυξη των μαλλιών. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η συσσώρευση μπορεί να οδηγήσει σε αραίωση και απώλεια μαλλιών.

Αλλεργιογόνα, parabensκαι αλκοόλες

Τα τεχνητά αρώματα και άλλα αλλεργιογόνα στα σαμπουάν μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή. Ο χρόνιος ερεθισμός του τριχωτού της κεφαλής μπορεί να αποδυναμώσει τους θύλακες των τριχών και να διαταράξει τον φυσικό κύκλο ανάπτυξης των μαλλιών, οδηγώντας σε τριχόπτωση.

Τα parabens είναι συνθετικά συντηρητικά που μπορούν να διαταράξουν την ορμονική ισορροπία και να επιδεινώσουν ορισμένους τύπους τριχόπτωσης, ενώ οι αλκοόλες, που χρησιμοποιούνται σε πολλά φθηνά σαμπουάν, αφυδατώνουν τα μαλλιά, καθιστώντας τα επιρρεπή στο σπάσιμο.

Χρωμοσαμπουάν

Μια κορεατική μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι τα σαμπουάν που περιέχουν βαφές με βάση το τριυδροξυβενζόλιο μπορούν να βλάψουν το δερματικό φραγμό στο τριχωτό της κεφαλής. Αυτές είναι ισχυρότερες βαφές με πιο μακροχρόνιο αποτέλεσμα, τις οποίες οι άνθρωποι μπορεί να χρησιμοποιούν για να αλλάξουν το χρώμα των μαλλιών τους και όχι απλώς για να ενισχύσουν τις φυσικές τους αποχρώσεις.

Σύμφωνα με τον ειδικό τα άτομα που χάνουν αφύσικη ποσότητα τριχών θα πρέπει να επισκέπτονται τον δερματολόγο τους προκειμένου να βρεθεί η αιτία και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

