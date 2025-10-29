Τριχόπτωση: Καινοτόμος ορός υπόσχεται να λύσει το πρόβλημα σε άνδρες και γυναίκες

Η τριχόπτωση αποτελεί ένα κοινό πρόβλημα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Πρόσφατα, επιστήμονες από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν ανέπτυξαν έναν νέο τρόπο που φαίνεται να προάγει την αναγέννηση των τριχών σε πειραματικά μοντέλα, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Συγκεκριμένα, δημιούργησαν έναν πολλά υποσχόμενο ορό, με φυσικά λιπαρά οξέα. Στα πειράματα που έκανα σε ποντίκια, παρατήρησαν ότι ο συγκεκριμένος ορός διεγείρει τα λιποκύτταρα του δέρματος που αναγεννούν τους θύλακες των τριχών, με αποτέλεσμα τα ποντίκια να αποκτήσουν ξανά το τρίχωμά τους.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο ορός σύντομα θα γίνει διαθέσιμος για το κοινό ως προϊόν περιποίησης του δέρματος χωρίς ιατρική συνταγή. Μάλιστα, έχουν ήδη κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τον ορό τους και σχεδιάζουν να δοκιμάσουν διαφορετικές δοσολογίες του ορού στο τριχωτό της κεφαλής ανθρώπων πριν τον διαθέσουν στην αγορά, αν και προς το παρόν δεν είναι σαφές πότε θα γίνει αυτό και πόσο θα κοστίζει.

Η πρώτη… ανεπίσημη κλινική δοκιμή πάντως έγινε από τον καθηγητή Δρα Sung-Jan Lin, συγγραφέα της μελέτης από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν, ο οποίος δήλωσε ότι χρησιμοποίησε μια πρώιμη έκδοση του προϊόντος στα πόδια του.

«Εφάρμοσα προσωπικά αυτά τα λιπαρά οξέα, διαλυμένα σε αλκοόλ, στους μηρούς μου για τρεις εβδομάδες και διαπίστωσα ότι προωθούσαν την αναγέννηση των τριχών», δήλωσε στο New Scientist.

Ο ίδιος και οι συνεργάτες του γνώριζαν ότι ο ερεθισμός ή ο τραυματισμός της επιδερμίδας μπορεί να προκαλέσει υπερβολική τριχοφυΐα, μια διαδικασία γνωστή ως υπερτρίχωση. Αν και οι άνθρωποι έχουν χάσει την πυκνή τριχοφυΐα στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός τους κατά τη διάρκεια της εξέλιξης, τα στοιχεία δείχνουν ότι διατηρούμε αυτή την σημαντική αναγεννητική ικανότητα.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Cell Metabolism.

Η διαδικασία της μελέτης

Για τα πειράματά τους, οι ερευνητική ομάδα προκάλεσε έκζεμα σε ποντίκια και των δύο φύλων, αφού ξύρισαν το τρίχωμά τους, εφαρμόζοντας μια ερεθιστική ουσία που ονομάζεται δωδεκυλοθειικό νάτριο στην πλάτη τους.

Περίπου 10 έως 11 ημέρες αργότερα, διαπίστωσαν ότι στις περιοχές του δέρματος που υποβλήθηκαν σε θεραπεία άρχισαν να φυτρώνουν νέες τρίχες από τους θύλακες, οι οποίοι έχουν πλάτος μόλις μερικά χιλιοστά του χιλιοστού. Αντίθετα, οι τρίχες δεν ξαναμεγάλωσαν στις περιοχές χωρίς έκζεμα ή σε άλλα ξυρισμένα ποντίκια που δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία με το ερεθιστικό χημικό κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η εξήγηση

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η ερεθιστική ουσία προκαλεί τη μετακίνηση των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος στο στρώμα λίπους κάτω από το δέρμα του ποντικιού. Αυτό σηματοδοτεί στα λιποκύτταρα να απελευθερώσουν λιπαρά οξέα που απορροφώνται από τα βλαστοκύτταρα των τριχοθυλακίων, προκαλώντας την ανάπτυξη των μαλλιών.

«Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι οι τραυματισμοί του δέρματος όχι μόνο προκαλούν φλεγμονή των ιστών, αλλά και διεγείρουν την αναγέννηση των τριχών», αναφέρει η ομάδα.

Το επόμενο ερευνητικό βήμα

Στη συνέχεια, οι ειδικοί θέλησαν να δουν την επίδραση των λιπαρών οξέων στο δέρμα χωρίς τη χρήση χημικών ερεθιστικών ουσιών, οπότε δημιούργησαν ορούς από διάφορα λιπαρά οξέα διαλυμένα σε αλκοόλη, όπως ελαϊκό οξύ και παλμιτολεϊκό οξύ.

Τα αποτελέσματά τους ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, καθώς οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι οροί είναι αποτελεσματικοί στην ενίσχυση της αναγέννησης των μαλλιών όταν εφαρμόζονται στο δέρμα χωρίς ερεθιστικούς παράγοντες.

«Τα ελαϊκά και τα παλμιτολεϊκά οξέα είναι φυσικά παραγόμενα λιπαρά οξέα. Δεν είναι μόνο πλούσια στον λιπώδη ιστό μας, αλλά και σε πολλά φυτικά έλαια, οπότε μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια» δήλωσε ο καθηγητής Δρ. Lin. Από την εφαρμογή τους, πάντως, σε ανθρώπινους θύλακες τριχών στο εργαστήριο, καθώς και στους μηρούς του καθηγητή, δεν αναμένονται σημαντικές παρενέργειες.

Όπως τονίζουν, ωστόσο, οι επιστήμονες, ο μηχανισμός προώθησης της ανάπτυξης των μαλλιών δεν έχει ακόμη επικυρωθεί επιστημονικά σε μια σειρά από εθελοντές, κάτι που θα αποτελέσει το επόμενο βήμα.

Συμπέρασμα

«Με βάση τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας, τα οποία αποδεικνύουν την ενεργοποίηση της ανάπτυξης των τριχών μετά από τοπική εφαρμογή μονοακόρεστων λιπαρών οξέων, η φυσική τους ύπαρξη και το αποδεδειγμένο προφίλ ασφάλειας υποδηλώνουν σημαντικές δυνατότητες για τη θεραπεία της τριχόπτωσης στο μέλλον» καταλήγουν.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Νέα μελέτη: Οι άνδρες χρειάζονται διπλάσια άσκηση από τις γυναίκες για να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

Οικοτροφείο Α8 «Δάφνη»: Μια μονάδα πρότυπο για άτομα με αυτισμό

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών