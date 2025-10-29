Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας εγκαινιάζει την Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών

Μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία που ενδυναμώνει τους πολίτες στη νέα εποχή της Υγείας εγκαινιάζει η Ένωση Ασθενών Ελλάδας.

Πρόκειται για την έναρξη της Ψηφιακής Ακαδημίας Ασθενών, μιας καινοτόμου πρωτοβουλίας που φιλοδοξεί να φέρει τους ασθενείς, τους φροντιστές και τους επαγγελματίες υγείας στο επίκεντρο της ψηφιακής μετάβασης του συστήματος Υγείας.

Η Ακαδημία δημιουργήθηκε με την καθοδήγηση 19μελούς Επιστημονικής Επιτροπής αποτελούμενης από κορυφαίους Έλληνες ειδικούς στον τομέα της Ψηφιακής Υγείας, των ιατρικών δεδομένων και της καινοτομίας και τελεί υπό την αιγίδα της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.

Ο πιλοτικός κύκλος θα υλοποιηθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2025, με απογευματινά μαθήματα 1-2 φορές την εβδομάδα, προσφέροντας δωρεάν εκπαίδευση στα μέλη της Ένωσης και στους συλλόγους ασθενών από όλη τη χώρα, αλλά και σε φροντιστές, νοσηλευτές και φυσικοθεραπευτές. Το πρόγραμμα θα επεκταθεί στο ευρύτερο κοινό το 2026.

Μια νέα εποχή για τη συμμετοχή των ασθενών

Σε μια περίοδο που η Υγεία ψηφιοποιείται με ραγδαίους ρυθμούς, η κατανόηση και η σωστή χρήση των ψηφιακών εργαλείων αποτελούν πλέον βασικό δικαίωμα του κάθε πολίτη. Η Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών φιλοδοξεί να ενισχύσει τη γνώση, την αυτονομία και τη συμμετοχή των ασθενών στις αποφάσεις που αφορούν τη φροντίδα τους, ενδυναμώνοντάς τους να αξιοποιούν με ασφάλεια:

τις ψηφιακές εφαρμογές του ΕΣΥ (π.χ. myHealth app , άυλη συνταγογράφηση κλπ)

(π.χ. , άυλη συνταγογράφηση κλπ) τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας ( ΗΔΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ )

) τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, Τηλεϊατρικής και Μεγάλων Δεδομένων (Big Data).

Κύριοι στόχοι του προγράμματος

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στη θεωρία. Ενσωματώνει πρακτικά παραδείγματα, διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και ειδικές θεματικές ενότητες για τα νομικά και ηθικά ζητήματα της ψηφιακής εποχής – όπως η προστασία προσωπικών δεδομένων, η ενημερωμένη συγκατάθεση, η αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Να αξιολογήσει το επίπεδο ψηφιακής εγγραμματοσύνης ασθενών και φροντιστών στην Ελλάδα

το επίπεδο ψηφιακής εγγραμματοσύνης ασθενών και φροντιστών στην Ελλάδα Να προσφέρει δωρεάν εκπαίδευση με πρακτικές δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων υγείας

με πρακτικές δεξιότητες χρήσης ψηφιακών εργαλείων υγείας Να ενδυναμώσει τους ασθενείς στη διαχείριση των ιατρικών τους δεδομένων με ασφάλεια και εμπιστοσύνη

τους ασθενείς στη διαχείριση των ιατρικών τους δεδομένων με ασφάλεια και εμπιστοσύνη Να ενημερώσει για τις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στη φροντίδα υγείας

για τις νέες τεχνολογίες και καινοτομίες στη φροντίδα υγείας Να δημιουργήσει μια νέα κουλτούρα ψηφιακής συμμετοχής , όπου οι ασθενείς είναι ισότιμοι εταίροι στις αποφάσεις για την υγεία τους

, όπου οι ασθενείς είναι ισότιμοι εταίροι στις αποφάσεις για την υγεία τους Να συνεργαστεί με θεσμικούς, επιστημονικούς και τεχνολογικούς φορείς για την ανάδειξη των προκλήσεων και των ευκαιριών της Ψηφιακής Υγείας

Καινοτομία με κοινωνικό αντίκτυπο

Η Ακαδημία αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα στην Ελλάδα που συνδυάζει εκπαίδευση, ενημέρωση και κοινωνική συμμετοχή. Η εκπαίδευση διαρκεί συνολικά 22 ώρες, ολοκληρώνεται με πιστοποίηση παρακολούθησης και προσφέρει εξατομικευμένη υποστήριξη σε άτομα με περιορισμένη εμπειρία στη χρήση τεχνολογίας.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Είναι ένα μήνυμα ισότητας, πρόσβασης και σεβασμού, που φέρνει την ψηφιακή υγεία πιο κοντά σε κάθε ασθενή, όπου κι αν βρίσκεται.

Ο Τομεάρχης Ψηφιακής Υγείας της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, Δημήτρης Κοντοπίδης δήλωσε:

«Η Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών είναι ένα όραμα που γίνεται πράξη: μια ανοιχτή, δυναμική εκπαιδευτική κοινότητα που προετοιμάζει τους ασθενείς για το αύριο της Υγείας. Η ενδυνάμωση των ασθενών μέσα από τη γνώση και την εξοικείωση με τα ψηφιακά εργαλεία δεν είναι πολυτέλεια – είναι αναγκαιότητα για ένα σύστημα Υγείας που σέβεται και ακούει τον πολίτη. Καλούμε όλους τους συλλόγους ασθενών της χώρας να συμμετάσχουν ενεργά και να γίνουν πρεσβευτές αυτής της αλλαγής. Η Ακαδημία είναι το πρώτο βήμα για μια Ελλάδα όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Υγεία γίνεται υπόθεση όλων μας».

Η Κατερίνα Κουτσογιάννη, Α’ Αντιπροέδρου και Τομεάρχη Ενδυνάμωσης & Εκπαίδευσης δήλωσε:

«Η Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών σηματοδοτεί μια νέα εποχή όπου κάθε πολίτης γίνεται ισότιμος εταίρος στην υγεία του. Μέσα από στοχευμένες δράσεις του Τομέα Ενδυνάμωσης & Εκπαίδευσης, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε ενεργά τους ασθενείς ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και γνώση. Σήμερα στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα: η γνώση δεν είναι προνόμιο — είναι δικαίωμα. Καλώ όλους τους συλλόγους ασθενών και κάθε πολίτη της χώρας να συμμετέχουν, να μάθουν και να διαμορφώσουν μαζί μας το ψηφιακό μέλλον της υγείας».

Κάλεσμα συμμετοχής

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καλεί όλα τα μέλη της, τους συλλόγους ασθενών και τους φροντιστές από όλη τη χώρα να συμμετάσχουν στην Ψηφιακή Ακαδημία Ασθενών και να γίνουν μέρος μιας νέας κουλτούρας γνώσης και ενδυνάμωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφθείτε το https://academy.greekpatient.gr/.

