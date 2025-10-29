search
ΥΓΕΙΑ

29.10.2025 08:25

Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης: 250.000 πάσχουν στην Ελλάδα από τη νόσο που δεν σταματά στο δέρμα

Η ψωρίαση δεν είναι απλώς ένα δερματικό πρόβλημα. Είναι μια χρόνια, φλεγμονώδης νόσος που επηρεάζει βαθιά τη ζωή των ασθενών, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψωρίασης, που είναι σήμερα 29 Οκτωβρίου, το φετινό μήνυμα εστιάζει στην ανάγκη για ολιστική προσέγγιση και κατανόηση των συννοσηροτήτων που συνοδεύουν τη νόσο.

Η νόσος δεν σταματά στο δέρμα. Σύμφωνα με τον Global Psoriasis Atlas, περίπου 250.000 άνθρωποι στην Ελλάδα ζουν με ψωρίαση, δηλαδή 1,5% έως 2% του πληθυσμού. Πολλοί από αυτούς δεν επιτυγχάνουν πλήρη δερματική κάθαρση, ενώ αντιμετωπίζουν σοβαρές συννοσηρότητες όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη, υπέρταση, ψωριασική αρθρίτιδα, κατάθλιψη και άγχος. Η ψωρίαση είναι μια συστηματική πάθηση που απαιτεί συνεργασία μεταξύ δερματολόγων, ρευματολόγων, ψυχολόγων και άλλων επαγγελματιών υγείας.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών «ΚΑΛΥΨΩ»,  Κώστας Λούμος, τονίζει: «Οι συννοσηρότητες δημιουργούν ένα ντόμινο επιπτώσεων που επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής του ασθενούς. Συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ισότιμη πρόσβαση στις θεραπείες, ενημέρωση του κοινού και στήριξη των ανθρώπων που ζουν με ψωρίαση, ώστε κανείς να μη νιώθει μόνος απέναντι στη νόσο».

Η ψωρίαση δεν είναι μεταδοτική, αλλά συχνά παρεξηγείται, δημιουργώντας ψυχοκοινωνικό βάρος στους ασθενείς. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες και η ψυχολογική υποστήριξη είναι απαραίτητες για τη συνολική ευεξία.

Ο φετινός εορτασμός, με την υποστήριξη των Φαρμασέρβ – Lilly και Alpha Public Relations, υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος που χρειάζεται κατανόηση και σεβασμό.

Το Σωματείο «ΚΑΛΥΨΩ» ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί πανελλαδικό φορέα κοινωνικής φροντίδας και εθελοντισμού. Στόχος του είναι η ενημέρωση, η ψυχολογική υποστήριξη, η αποστιγματοποίηση της νόσου και η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Τηλέφωνο Ψυχολογικής Υποστήριξης: 6946772690, 2107212002.

