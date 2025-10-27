Ετικέτες για καρκίνο τύπου τσιγάρων στο ζαμπόν και το μπέικον ζητούν οι επιστήμονες στην Αγγλία

Το μπέικον και το ζαμπόν που πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να φέρουν ετικέτες τύπου τσιγάρου, που να προειδοποιούν ότι οι χημικές ουσίες που περιέχουν προκαλούν καρκίνο του εντέρου, λένε τώρα οι επιστήμονες.

Το αίτημά τους έρχεται σε συνέχεια των επικρίσεων τους σε διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις επειδή δεν έκαναν «ουσιαστικά τίποτα» για να μειώσουν τον κίνδυνο από τα νιτρώδη στη δεκαετία που ακολούθησε την ανακάλυψη ότι προκαλούν σίγουρα καρκίνο, όπως αναφέρει ο Gurdian.

Το προηγούμενο Σάββατο 25 Οκτωβρίου, συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τότε που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τον Οκτώβριο του 2015, χαρακτήρισε το επεξεργασμένο κρέας ως καρκινογόνο για τον άνθρωπο, κατατάσσοντάς το στην ίδια κατηγορία με τον καπνό και τον αμίαντο.

Τα νιτρώδη είναι χημικές ουσίες που προστίθενται στο μπέικον και το ζαμπόν κατά την επεξεργασία για να τα σκληρύνουν και να τα συντηρήσουν και να τους δώσουν το ροζ χρώμα τους, παρά τη συλλογή επιστημονικών στοιχείων που αποδεικνύουν ότι είναι επιβλαβή.

Η «αδράνεια» για τον περιορισμό της χρήσης των ενώσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο από την ανακοίνωση του ΠΟΥ έχει οδηγήσει σε 54.000 Βρετανούς να εμφανίσουν καρκίνο του εντέρου, κάτι που έχει κοστίσει στο NHS 3 δισεκατομμύρια λίρες, ισχυρίζονται οι ειδικοί.

Τέσσερις από τους επιστήμονες πίσω από την προειδοποίηση για το επεξεργασμένο κρέας που εξέδωσε ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο (IARC) του ΠΟΥ, καθώς και άλλοι ειδικοί, έγραψαν στον Wes Streeting, τον υπουργό Υγείας, προτρέποντάς τον να λάβει τολμηρά μέτρα για τη μείωση του κινδύνου που θέτουν τα νιτρώδη, σε επιστολή που συνέταξε ο Συνασπισμός κατά των Νιτρωδών.

Η εμπορία τροφίμων στους δρόμους θα πρέπει να επιβάλλει την υποχρέωση το εκτιμώμενο 90% έως 95% των συσκευασιών μπέικον και ζαμπόν που πωλούνται στη Βρετανία και περιέχουν τις χημικές ουσίες – ορισμένες μάρκες δεν περιέχουν νιτρώδη – να εμφανίζουν τέτοιες προειδοποιήσεις και να διατάζει τους παραγωγούς τροφίμων να καταργήσουν σταδιακά την παραγωγή επεξεργασμένου κρέατος τα επόμενα χρόνια, λένε.

«Οι καταναλωτές αξίζουν σαφείς πληροφορίες. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι ο ΠΟΥ κατατάσσει τα αλλαντικά που έχουν υποστεί επεξεργασία με νιτρώδη, όπως το μπέικον και το ζαμπόν, στην ίδια καρκινογόνο κατηγορία με τον καπνό και τον αμίαντο», δήλωσε ο Ντενίς Κορπέ, ομότιμος καθηγητής ασφάλειας τροφίμων και διατροφής στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης και ένας από τους τέσσερις επιστήμονες.

«Οι υπουργοί έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τη δημόσια υγεία και να μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του εντέρου που συνδέεται με αυτά τα προϊόντα και ως εκ τούτου θα πρέπει να εισαγάγουν υποχρεωτικές προειδοποιητικές ετικέτες στις συσκευασίες των προϊόντων, παρόμοιες με την ετικέτα «το κάπνισμα σκοτώνει» στα τσιγάρα.»

Το IARC δήλωσε το 2015 ότι: «Μια ανάλυση δεδομένων από 10 μελέτες εκτίμησε ότι κάθε μερίδα 50 γραμμαρίων επεξεργασμένου κρέατος που καταναλώνεται καθημερινά αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου κατά περίπου 18%.»

Το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας για τον Καρκίνο (WCRF), το οποίο αξιολογεί στοιχεία για την πρόληψη και τη θεραπεία της νόσου, δήλωσε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το επεξεργασμένο κρέας θέτει τους ανθρώπους σε μεγαλύτερο κίνδυνο.

