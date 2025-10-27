Π.Ο.ΕΡΓ.Ι: Κλειστά τα διαγνωστικά κέντρα στις 7 Νοέμβριου – Σε οριακό σημείο οι εργαστηριακοί γιατροί

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας μπροστά στο υπουργείο Οικονομικών και πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου προγραμματίζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (Π.Ο.ΕΡΓ.Ι) την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, στις 12:00 το μεσημέρι.

Την ίδια ημέρα οι περίπου 1.200 ιδιώτες εργαστηριακοί ιατροί που θα καταφθάσουν στην Αθήνα από όλη την Ελλάδα, θα έχουν τα ιδιωτικά ιατρικά εργαστήρια κλειστά, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις αναγκαστικές επιστροφές (clawback) και υποχρεωτικές εκπτώσεις (rebate) που έχει φέρει τον επαγγελματικό κλάδο στα όρια της χρεοκοπίας, όπως υποστηρίζει η Π.Ο.ΕΡΓ.Ι.

«Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί κραυγή αγωνίας και αξιοπρέπειας από τους γιατρούς που στηρίζουν καθημερινά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά σήμερα βρίσκονται υπό διωγμό, εγκλωβισμένοι σε ένα καθεστώς οικονομικής δουλείας και εκμετάλλευσης, όπου οι ίδιοι οι λειτουργοί της υγείας έχουν μετατραπεί σε χρηματοδότες του ΕΟΠΥΥ.» αναφέρει σε ανακοίνωση της η Π.Ο.ΕΡΓ.Ι.

Παράλληλα η Συνομοσπονδία Ιδιωτών Ιατρών Ελλάδος (Σ.ΙΔ.Ι.Ε.) εκφράζει την αμέριστη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών ιατρών:

«Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (Π.Ο.ΕΡΓ.Ι.), ιδρυτικό μέλος της Σ.ΙΔ.Ι.Ε., δίνει έναν δίκαιο και απολύτως τεκμηριωμένο αγώνα για τη βιωσιμότητα των ιατρείων και την αποκατάσταση της ισορροπίας στη χρηματοδότηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Οι εργαστηριακοί ιατροί στηρίζουν καθημερινά τη δημόσια υγεία με ίδιους πόρους, χρηματοδοτώντας από την τσέπη τους τις διαγνωστικές εξετάσεις των ασφαλισμένων.

Η αποζημίωση που λαμβάνουν από τον ΕΟΠΥΥ, μετά τις παρακρατήσεις του clawback και του rebate, καθιστά αδύνατη την βιωσιμότητα των εργαστηρίων και υπονομεύει τη συνέχεια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.» αναφέρει η Σ.ΙΔ.Ι.Ε σε ανακοίνωση της.

Παράλληλα καταδικάζει πλήρως την πολιτική που ασκείται από την Κυβέρνηση στο σύνολό της, μέσω των εκτελεστικών της οργάνων — Υπουργείο Υγείας, ΕΟΠΥΥ και ΗΔΙΚΑ — απέναντι στους εργαστηριακούς ιατρούς.

Η Σ.ΙΔ.Ι.Ε. και η Π.Ο.ΕΡΓ.Ι. καλούν προσωπικά τον Πρωθυπουργό της χώρας να παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά, καθώς «το πρόβλημα έχει λάβει πανεθνικές διαστάσεις και υπερβαίνει σαφώς τις αρμοδιότητες των επιμέρους υπουργών.» όπως αναφέρουν και συνεχίζουν:

«Η βιωσιμότητα των ιατρικών εργαστηρίων και η λειτουργία της δημόσιας υγείας βρίσκονται σε οριακό σημείο».

Σ.ΙΔ.Ι.Ε. και η Π.Ο.ΕΡΓ.Ι ζητούν από την Κυβέρνηση να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην ικανοποίηση των θεμελιωδών αιτημάτων του κλάδου:

• Πλήρη και οριστική κατάργηση του clawback, που συνιστά αντισυνταγματικό και κοινωνικά άδικο μηχανισμό αναδρομικής φορολόγησης.

• Υποχρεωτική θέσπιση και εφαρμογή πρωτοκόλλων εργαστηριακών εξετάσεων, για να τεθεί τέλος στην ανεξέλεγκτη υπερσυνταγογράφηση και στη στρέβλωση του προϋπολογισμού, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την προστασία των ασθενών και

• των ιατρών μέσω των επιστημονικά θεσπισμένων απαραίτητων εξετάσεων.

• Κατάργηση και οριστική διαγραφή του πλασματικού χρέους που έχει δημιουργηθεί από τα σωρευτικά clawback των προηγούμενων ετών — ένα χρέος ανύπαρκτο λογιστικά, αλλά καταστροφικό για την επιβίωση των ιατρών.

Πάνω απ’ όλα, προτάσσουμε την υγεία των συμπολιτών μας, τη συναδελφικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ όλων των ιατρών.

Οι εργαστηριακοί γιατροί επισημαίνουν ότι η ενότητα του ιατρικού κόσμου είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να επιβάλει δικαιοσύνη και να προστατεύσει την αξιοπρέπεια του ιατρικού λειτουργήματος.

