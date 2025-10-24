search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 00:09
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

24.10.2025 15:46

ΕΟΦ: Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων σε Ελλάδα και ΕΕ

24.10.2025 15:46
probata new

Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει σε έγγραφό του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Όπως υπογραμμίζει «στη χώρα μας υπεύθυνος Φορέας για την διαχείριση του νοσήματος είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σημείωσε ότι «η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο ΕΟΦ, κατόπιν ερωτήματος του υπουργού Κώστα Τσιάρα, μας ενημέρωσε εγγράφως ότι σήμερα δεν υφίσταται αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με τον ίδιο «επειδή τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει η επιστήμη, δημιουργήθηκε Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η οποία θα παρακολουθεί καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα παρέχει άμεση και τεκμηριωμένη ενημέρωση, καθώς και εισηγήσεις λήψης μέτρων, τις οποίες θα αξιοποιούμε για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νοσού».

Συμπλήρωσε δε ότι «το κρίσιμο τώρα είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των απαγορεύσεων μετακινήσεων και των μέτρων βιοασφάλειας, οι αυστηροί έλεγχοι και οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ώστε να διακόψουμε τη διασπορά, και να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία της χώρας».

xamogelo_tou_paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ιωνία: Συναγερμός για γονική αρπαγή 8χρονου παιδιού

elvire modilgiani
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πίνακας του Μοντιλιάνι πουλήθηκε έναντι 27 εκατομμυρίων ευρώ σε δημοπρασία στη Γαλλία

gntm atixima 99- new
LIFESTYLE

GNTM: Τρομακτικό ατύχημα για την Ειρήνη – Έπεσε με το κεφάλι από την καρέκλα την ώρα της φωτογράφισης

pothen
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες: Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου η υποβολή των δηλώσεων

olympiacos fournie
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Πάρτι μέσα στο Μόναχο ο Ολυμπιακός, 96-71 την Μπάγερν

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

stavros-xarhakos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Ξαρχάκος για Σαββόπουλο: «Ας αναρωτηθούμε πόσο δημοκράτες είμαστε όταν αποδομούμε τόσο εύκολα τους καλλιτέχνες»

kaiti-gkrei-new
LIFESTYLE

Δημοσιεύτηκε η διαθήκη της Καίτης Γκρέυ – Μοναδικός κληρονόμος ο εγγονός της

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

drones new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικά drones: Τα 4 μοντέλα που παράγονται στο Μενίδι – Ο ρόλος τους στη μάχη του Έβρου και του Αιγαίου

1 / 3