Conference League: Προβάδισμα για Ράγιο, 1-0 τη Στράσμπουρ – Με το ένα πόδι στον τελικό η Κρίσταλ Πάλας μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Σαχτάρ

Η γοητευτική ιστορία που γράφουν εφέτος στην Ευρώπη η Ράιο Βαγεκάνο και η Κρίσταλ Πάλας, συνεχίζεται…

Η ομάδα που απέκλεισε την ΑΕΚ στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, νίκησε απόψε 1-0 τη Στρασμπούρ στο Βαγέκας και βλέπει πλέον τελικό μόλις στη δεύτερη εμπειρία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση! Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Αλεμάο, όμως τα πάντα είναι ανοιχτά ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (7/7) εναντίον της νεανικής ομάδας του Στρασβούργου που παρέταξε ενδεκάδα με μέσο όρο ηλικίας 22 έτη!

Σαφές προβάδισμα πρόκρισης απέκτησε η Κρίσταλ Πάλας που επικράτησε 3-1 στην Κρακοβία της τυπικά γηπεδούχου Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι «Αετοί» του Λονδίνου προηγήθηκαν με τη συμπλήρωση του πρώτου λεπτού, με τη Σαχτάρ να απαντάει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου. Όμως τα γκολ των Καμάντα και Στραντ Λάρσεν έγειραν… δραματικά την πλάστιγγα υπέρ της Πάλας η οποία φαίνεται πως θα φτάσει έως το τέλος της διαδρομής, μόλις στην πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή της Ιστορίας της!

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων για την ημιτελική φάση του Conference League:

Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) 1-3 (47΄ Οτσερένκο – 1΄ Σαρ, 58΄ Καμάντα, 84΄ Στραντ Λάρσεν)

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-Στρασμπούρ (Γαλλία) 1-0 (54΄ Αλεμάο)

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 7 Μαΐου

Ο τελικός στις 27 Μαΐου (Λειψία)

