Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ξανά το 2027 στην εθνική μπάσκετ – «Θέλω άλλο ένα πρωτάθλημα»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την Εθνική Ελλάδος, τους στόχους του στο ΝΒΑ και την εκπληκτική ατμόσφαιρα που βρήκε στο «Nick Galis Hall».



Όπως είπε στον ΑΝΤ1, εντυπωσιάστηκε από την ατμόσφαιρα και την αγάπη του κόσμου του Άρη, ενώ δήλωσε ανυπόμονος να αγωνιστεί στην Εθνική μπάσκετ.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, δεν περίμενα αυτή την αγάπη από τον κόσμο. Ανυπομονώ να ξαναπάω. Έφερα εγώ και η οικογένειά μου τύχη, καθόμουν και έλεγα μακάρι να κερδίσουμε, μη χάσουμε πρώτη φορά που ήρθα. Σε όποια ομάδα και να παίζει ο αδερφός μου στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον, Άρη, στον Φιλαθλητικό, στο NBA, όπου παίζει θέλω να βλέπω να κερδίζει η ομάδα του και να παίζει καλά», είπε για το ματς του Άρη.

Για το πότε θα ξαναπαίξει στην Εθνική Ελλάδος: «Στα παράθυρα δεν μπορώ να παίξω φέτος. Είχα πάρα πολλή όρεξη να παίξω στην Εθνική, γιατί δεν έπαιξα πολύ φέτος με τους Μπακς, γιατί είχα τραυματιστεί. Θα περιμένουμε μέχρι το 2027. Τα πόδια μου είναι μια χαρά».

Για τα σχέδια του για το καλοκαίρι: «Έχω δουλειές, έχω πράγματα με το ίδρυμα στη μνήμη του πατέρα μου, θα πρέπει να πάω και στην Κίνα. Είναι το πιο ελεύθερο καλοκαίρι που έχω τα τελευταία δέκα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο είχαμε διοργάνωση με την Εθνική ομάδα. Θα μπορώ να κάτσω να ηρεμήσω, να πάω μια βόλτα, θα με δείτε λογικά στα νησιά».

Τέλος, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι θέλει άλλο ένα πρωτάθλημα.

