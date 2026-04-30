Την αναγνώριση στον αντίπαλό τους, τον ΠΑΟΚ έδειξαν οι οπαδοί της Μπιλμπάο στον χθεσινό τελικό του Europe Cup.

Οι Βάσκοι ανέτρεψαν το -6 του πρώτου αγώνα και κατέκτησαν το τρόπαιο για δεύτερη φορά, αλλά κατά την απονομή των μεταλλίων άφησαν για λίγο στην άκρη τους πανηγυρισμούς, για να χειροκροτήσουν τον αντίπαλο.

Καθώς οι παίκτες του ΠΑΟΚ έπαιρναν τα μετάλλιά τους, οι Βάσκοι άρχισαν να χειροκροτούν και στη συνέχεια να φωνάζουν «ΠΑΟΚ-ΠΑΟΚ» δείχνοντας τον σεβασμό τους στους Θεσσαλονικείς.

Δείτε το βίντεο:

