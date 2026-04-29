FIBA Europe Cup: Back to back κυπελλούχος Ευρώπης η Μπιλμπάο, 89-74 τον ΠΑΟΚ

Βρέθηκε κοντά στο.. όνειρο για ενάμισι δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ, εντέλει, δεν άντεξε στην ποιότητα της Μπιλμπάο, αλλά και τα εις βάρος του (υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις), διαιτητικά σφυρίγματα και ‘υπέκυψε’ απόψε, στην «Μπιλμπάο Αρίνα», στον δεύτερο τελικό του Europe Cup.

Ηττήθηκε με 89-74, αποτέλεσμα το οποίο, σε συνδυασμό με τη νίκη με +6 (79-73), που είχε από τον πρώτο τελικό, στη Θεσσαλονίκη, έδωσε το τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωση της FIBA στους Βάσκους (όπως και πέρυσι).

Κορυφαίοι για την Μπιλμπάο ήταν οι Μάργκιρις Νορμάντας (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Ντάρουν Χίλιαρντ (16 πόντοι), το έργο των οποίων στήριξαν οι Λουκ Πέτρασεκ (14 πόντοι), Μέλβιν Πάντζαρ (14 πόντοι, 5 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπριν Ταϊρί (19 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74

Διαιτητές: Γκέντβιλας (Λιθουανία),Πρακς (Ουγγαρία), Βούλιτς (Κροατία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Χάουμε Πονσαρνάου): Νορμάντας 17 (2), Φρέι 9, Γιαβόρσκι 5 (1), Κράμπελι, Χίλιαρντ 16 (3), Μπαγκαγιόκο 2, Πετράσεκ 14 (3), Πάντζαρ 14, Σίλα, Φοντ 3, Χλίνασον 9.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 9 (1), Μέλβιν 4, Ταϊρί 19 (3), Κόνιαρης 2, Ομορούγι 7, Περσίδης, Μπέβερλι 9 (1), Φίλλιος , Μουρ 11, Ντίμσα 13 (4).

