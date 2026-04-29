ΠΕΜΠΤΗ 30.04.2026 00:49
29.04.2026 23:13

FIBA Europe Cup: Back to back κυπελλούχος Ευρώπης η Μπιλμπάο, 89-74 τον ΠΑΟΚ

Βρέθηκε κοντά στο.. όνειρο για ενάμισι δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ, εντέλει, δεν άντεξε στην ποιότητα της Μπιλμπάο, αλλά και τα εις βάρος του (υπερβολικά σε κάποιες περιπτώσεις), διαιτητικά σφυρίγματα και ‘υπέκυψε’ απόψε, στην «Μπιλμπάο Αρίνα», στον δεύτερο τελικό του Europe Cup.

Ηττήθηκε με 89-74, αποτέλεσμα το οποίο, σε συνδυασμό με τη νίκη με +6 (79-73), που είχε από τον πρώτο τελικό, στη Θεσσαλονίκη, έδωσε το τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει διοργάνωση της FIBA στους Βάσκους (όπως και πέρυσι).

Κορυφαίοι για την Μπιλμπάο ήταν οι Μάργκιρις Νορμάντας (17 πόντοι, 4 ριμπάουντ), Ντάρουν Χίλιαρντ (16 πόντοι), το έργο των οποίων στήριξαν οι Λουκ Πέτρασεκ (14 πόντοι), Μέλβιν Πάντζαρ (14 πόντοι, 5 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ ήταν ο Μπριν Ταϊρί (19 πόντοι).

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74

Διαιτητές: Γκέντβιλας (Λιθουανία),Πρακς (Ουγγαρία), Βούλιτς (Κροατία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Χάουμε Πονσαρνάου): Νορμάντας 17 (2), Φρέι 9, Γιαβόρσκι 5 (1), Κράμπελι, Χίλιαρντ 16 (3), Μπαγκαγιόκο 2, Πετράσεκ 14 (3), Πάντζαρ 14, Σίλα, Φοντ 3, Χλίνασον 9.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 9 (1), Μέλβιν 4, Ταϊρί 19 (3), Κόνιαρης 2, Ομορούγι 7, Περσίδης, Μπέβερλι 9 (1), Φίλλιος , Μουρ 11, Ντίμσα 13 (4).

ΕΛΛΑΔΑ

Κατατέθηκε τροπολογία στο νομοσχέδιο Παπασταύρου με την ΑΜΚ στον ΑΔΜΗΕ και αναστολή οικοδομικών αδειών στη Μήλο

ΚΟΣΜΟΣ

Αρχηγός του στρατού της Ουγκάντας:  Έχω ελληνικό DNA, πάντα ήξερα ότι είχα συγγένεια με τον Μέγα Αλέξανδρο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League, Ατλέτικο – Άρσεναλ, 1-1: Ισοπαλία από την «άσπρη βούλα» και η πρόκριση θα κριθεί στη ρεβάνς του Λονδίνου

ΚΟΣΜΟΣ

Ικανοποιημένος ο Τραμπ για την αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ – «Εξαιρετική απόφαση»

ΕΛΛΑΔΑ

ΓΑΔΑ: Νεκρός κρατούμενος στα κρατητήρια – Είχε παρουσιάσει σπασμούς νωρίτερα

LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

ΕΛΛΑΔΑ

Οι περιοχές που φοβίζουν για σεισμό άνω των 6,5 Ρίχτερ

