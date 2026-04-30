Η έλλειψη «προθύμων» στην ΚΟ της ΝΔ και ο ανασχηματισμός, η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης, ο Φαραντούρης και άλλες μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ

Όλα στη Νέα Δημοκρατία κινούνται στο ρυθμό της επερχόμενης συνεδρίασης που θα έχει η κοινοβουλευτική ομάδα.

Έντονο παρασκήνιο, ζυμώσεις, δείπνα (μυστικά κατά το πλείστον), κείμενα, διεργασίες – τίποτε απ’ όλα αυτά δεν είναι… καλό για την ηγεσία, νόμος!

Κάποιο αρχίζουν και μετράνε ρωγμές, διαθέσεις, πόσοι θα μιλήσουν και όλα αυτά. Λογικό.

Όμως οι πιο έμπειροι παρατηρούν και ένα άλλο μέγεθος: Τους πρόθυμους, τους διαθέσιμους για υποστήριξη της ηγεσίας.

Βλέπετε, πάντα υπάρχει και το αντίβαρο στην κριτική. Βγαίνουν δύο τρεις και επιτίθενται και αμέσως σπεύδουν διπλάσιοι και υμνούν.

Κάπως έτσι το κλίμα είτε βγαίνει… «ισορροπημένο», ή και υπέρ της ηγεσίας – έτσι γινόταν μέχρι τώρα.

Σε αυτή τη φάση όμως βλέπω αρκετούς από τους πρώτους, αλλά συρρικνωμένο τον αριθμό των δεύτερων.

Μια καλή ιδέα, που λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις θαρρώ, είναι να στείλει μήνυμα το Μαξίμου ότι ο πρωθυπουργός σκέφτεται… ανασχηματισμό. Είπα και ελάλησα και αμαρτία ουκ έχω…

Τα διλλήματα στα γκάλοπ

Στο δίπολο των ερωτήσεων «σταθερότητα/ασφάλεια ή διαμαρτυρία/τιμωρία» και «αυτοδυναμία ή συνεργασία» θα κριθούν όλα κατά τους εναπομείναντες μήνες ως τις εκλογές.

Οι δημοσκόποι κοιτάζουν τα ποσοτικά δεδομένα τα οποία έχουν προφανώς την αξία τους. Αλλά αυτά αλλάζουν πιο εύκολα από τα λεγόμενα «ποιοτικά». Αυτά φανερώνουν πώς σκέφτονται βαθύτερα οι ψηφοφόροι.

Κι όταν κάποιος βάζει το ένα ή το άλλο, ανεξάρτητα από το αν δηλώνει ψηφοφόρος ενός κόμματος ή αναποφάσιστος, φανερώνει στην πραγματικότητα τις τάσεις που επικρατούν στο υπόστρωμα του εκλογικού στρώματος.

Για να μην μένουμε μόνο στα γενικά και τη θεωρία, να σας αποκαλύψω ότι τελευταία ενώ η ΝΔ, το διακύβευμα «σταθερότητα/ασφάλεια» παραμένει ψηλά.

Αυτό κάνει τους επιτελικούς του Μαξίμου να είναι αισιόδοξοι ότι η φθορά από τους οπεκεπέδες και τον Λαζαρίδη μπορεί να αναστραφεί.

Η ευχή της Ντόρας για Καραμανλή και ο Προκόπης

Κρατάω, καθότι παρακολουθώ στενά και με ενδιαφέρον, την ευχή που έκανε η Ντόρα Μπακογιάννη να δώσει το παρών στο συνέδριο τη ΝΔ ο Κώστας Καραμανλής, ο πρώην πρωθυπουργός. Και μου ήρθε αυθόρμητα στο μυαλό η ρήση «πρόσεχε τι εύχεσαι, μπορεί να συμβεί»!

Βλέπετε, λίγες ώρες αργότερα ο… καραμανλικότερος όλων, – ίσως και από κάποιους κανονικούς Καραμανλήδες – ο Προκόπης Παυλόπουλος, αποδοκίμασε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αφήσει στα αραχνιασμένα συρτάρια του αρχείου την υπόθεση των υποκλοπών.

Και εκεί, μου ήρθε μία δεύτερη σκέψη για τον Κώστα Καραμανλή: Φαντάζεστε, όχι μόνο να δώσει το παρών, αλλά και να μιλήσει κιόλας;

Πάντως, επί της αρχής, η ευχή της Ντόρας είναι και λογική και πολιτικά ορθή, για να το ξεκαθαρίσουμε. Εκλογές έρχονται και μία απουσία Καραμανλή θα ερμηνευτεί κάπως…

Οι μεταγραφές του Ανδρουλάκη – αρχή με Φαραντούρη

Πλάνο μεταγραφών έχει για τις επόμενες μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Το ΠΑΣΟΚ βλέπει να έρχονται… «φουλαριστά» τα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα (κυρίως αυτό θεωρεί «ανταγωνιστικό») και της Μαρίας Καρυστιανού και θέλει να φτιάξει γεγονότα, δυναμική και… αναχώματα.

Μάλιστα ο πρόεδρος Νίκος το είχε σχεδιάσει από καιρό τώρα.

Γνώριζε ότι ο Μάιος είναι… «γκαστρωμένος», που έλεγε και ο Χαρίλαος (ένας ήταν ο Χαρίλαος) και απέφυγε να παρουσιάσει τις κινήσεις αυτές στο συνέδριο. Τις άφησε για τις μέρες, που Αλέξης και Μαρία θα επιχειρήσεις να κερδίσουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Πέρα λοιπόν από τον Νικόλα τον Φαραντούρη που ανακοινώνει, κανονικών εχόντων των πραγμάτων, σήμερα, ετοιμάζει και άλλες κινήσεις. Θεοδώρα Τζάκρη, Νίνα Κασιμάτη και Ευάγγελος Αποστολάκης είναι στο πλάνο αυτό κι αν όλα πάνε καλά, θα γίνει πράξη η ένταξή τους στο ΠΑΣΟΚ – τουλάχιστον έτσι λένε πηγές στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Βέβαια υπάρχουν κάτι «θεματάκια», αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο και δεδομένο στη ζωή:

Πρώτον, οι αντιδράσεις των Παπανδρεϊκών για την Νίνα. Η οποία είχε κάνει κάτι άκομψες δηλώσεις για τον πρώην πρωθυπουργό – ντρέπομαι και να τις θυμίσω. Όλα συγχωρούνται και όλα (πρέπει να) ξεχνιούνται βέβαια στην πολιτική, αλλιώς δεν γίνεται δουλειά.

Δεύτερον, με την Τζάκρη. Ενώ το καλύτερο σενάριο και για τις δύο πλευρές είναι να πάει η Θοδώρα στο ΠΑΣΟΚ – κερδίζει και η Θοδώρα και το ΠΑΣΟΚ την έδρα στα Γιαννιτσά, για να το πω με απλά λόγια – έχει προκύψει πρόβλημα… καταστατικού. Βλέπετε το ΠΑΣΟΚ είχε τη φαεινή ιδέα να βάλει κόφτη 20 ετών να είναι κάποιος/α βουλευτής. Εξαίρεσε μόνο τον Γιώργο Παπανδρέου, ως πρώην πρόεδρο και «κατάφερε» έτσι να κόψει τον Χάρη Καστανίδη. Αλλά η Τζάκρη έχει ήδη 22 χρόνια βουλευτής και κάποιος τυπολάτρης μπορεί να θέσει θέμα. Άδικο μεν, καθότι ο λαός αποφασίζει, αλλά αυτά έχουν οι «περίεργες» ιδέες.

Τρίτον, αν όντως βρέθηκε άνθρωπος να πείσει τον Αποστολάκη να πάρει απόφαση, τότε μπράβο του. Θα περιμένω μέχρι την τελευταία στιγμή να δω αν ισχύει η πληροφορία. Μέχρι να το ακούσω και να το δω… Θωμάς!

Τσίπρας και Καρυστιανού, ο φόβος των βουλευτών

Ανησυχία στους πράσινους βουλευτές

Κάτι δημοσκοπήσεις, που έχουν φτάσει σε στελέχη (και) του ΠΑΣΟΚ, αλλά υποθέτω και στο κεντρικό ΠΑΣΟΚ, δείχνουν ότι Τσίπρας και Καρυστιανού ή και ανάποδα (Καρυστιανού και Τσίπρας) διεκδικούν με ισχυρές πιθανότητες τη δεύτερη θέση.

Φαίνεται δε να υπάρχει ένας γεωγραφικός διαχωρισμός:

Στη βόρεια Ελλάδα η Καρυστιανού τα πάει καλύτερα, ενώ ο Τσίπρας στα αστικά κέντρα.

Κοντός ψαλμός θα μου πείτε, αλλά άντε να πείσετε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, που βλέπουν ότι μπορεί να χάσουν την έδρα τους, να μην ανησυχούν.

Έλλειμμα στελεχών φρενάρει τη νέα αναπτυξιακή φάση

Το πρόβλημα σιγόβραζε καιρό, αλλά πλέον βγαίνει στην επιφάνεια με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Μεγάλες επιχειρήσεις, που ετοιμάζονται να περνούν τροχιά ανάπτυξης, διαπιστώνουν ότι λείπει το βασικό «καύσιμο»: τα στελέχη πρώτης γραμμής που θα σηκώσουν το βάρος της επόμενης ημέρας.

Στελέχη της Boyden, που έχουν άμεση εικόνα από τις ανάγκες της αγοράς, περιγράφουν ένα τοπίο όπου οι θέσεις ευθύνης παραμένουν ανοιχτές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, ενώ οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπους με εμπειρία σε φάσεις ανάπτυξης και όχι απλώς διαχείρισης.

Η εξήγηση που δίνεται —και ακούγεται όλο και πιο συχνά σε κλειστές συσκέψεις— έχει να κάνει με την προηγούμενη δεκαετία. Στα χρόνια των μνημονίων, η προτεραιότητα ήταν η άμυνα: περιορισμός κόστους, επιβίωση, αποφυγή ρίσκου. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον δεν «χτίστηκαν» στελέχη με επιθετικά χαρακτηριστικά, ικανά να ανοίξουν αγορές και να τρέξουν επεκτατικά σχέδια.

Κάπως έτσι, σήμερα που τα κεφάλαια υπάρχουν και τα επενδυτικά σχέδια πληθαίνουν, προκύπτει ένα παράδοξο: η αγορά θέλει να επιτεθεί, αλλά δεν έχει τους «μπαρουτοκαπνισμένους» για να το κάνει. Και όπως παραδέχονται άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, το πραγματικό στοίχημα δεν είναι πλέον μόνο το πού θα επενδυθούν τα χρήματα — αλλά ποιος θα βρεθεί να τα αξιοποιήσει.

Πονοκέφαλος για τον Άδωνι η απαγόρευση της βιομηχανικής κάνναβης

Μεγάλη αναταραχή φαίνεται να έχει προκαλέσει στον ελληνικό κλάδο παραγωγής βιομηχανικής κάνναβης, νομοσχέδιο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη που αναμένεται σύντομα να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το οποίο θα προβλέπει την καθολική απαγόρευση πώλησης του ανθού από όλα τα καταστήματα λιανικής (περίπτερα μίνι μάρκετ, μαγαζιά κάνναβης κλπ).

Η απόφαση αυτή του υπουργού Υγείας ήρθε μετά από περιστατικά που παρατηρήθηκαν στην αγορά εκτεταμένης νόθευσης του ανθού βιομηχανικής κάνναβης με συνθετική κάνναβη (HHC, CBD9 κλπ) η οποία έδινε στον ανθό χαρακτηριστικά φαρμακευτικής κάνναβης η οποία πωλείται μόνο από φαρμακεία μετά από συνταγή γιατρού.

Δηλαδή κάποιοι επιτήδειοι έπαιρναν το ανθό, (που όπως σημειώνουν παράγοντες του κλάδου, είναι ένα απολύτως νόμιμο αγροτικό προϊόν με την καλλιέργεια του μάλιστα να επιδοτείται από την ΕΕ) και τον ψέκαζαν με συνθετική κάνναβη, με αποτέλεσμα να αποκτά ιδιότητες της φαρμακευτικής και στη συνέχεια προωθούσαν το παράνομο αυτό προϊόν σε χιλιάδες σημεία λιανικής.

Έτσι ο Άδωνις Γεωργιάδης στην προσπάθεια του να σταματήσει αυτή την πρακτική κάποιων επιτήδειων αποφάσισε να απαγορεύσει την πώληση και του νόμιμου ανθού βιομηχανικής κάνναβης με το επιχείρημα ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί στο κατάστημα αν αυτός είναι ψεκασμένος με συνθετική κάνναβη ή όχι.

Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση χιλιάδων παραγωγών και γενικότερα επαγγελματιών του κλάδου (καλλιεργητών, μεταποιητών, καταστηματαρχών κλπ) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα οδηγηθούν σε απόλυτη οικονομική καταστροφή καθώς ο ανθός αντιπροσωπεύει τη συντριπτική πλειοψηφία των πωλήσεων της βιομηχανικής κάνναβης.

