ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 21:22
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δηλώσεις Ντάισελμπλουμ: «Θα ακούσουμε μισή λέξη αυτοκριτικής από τους κυβερνώντες εκείνης της περιόδου;»

Στις δηλώσεις του Γερούν Ντάισελμπλουμ αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «”Στα δύο πρώτα μνημόνια δόθηκε μεγάλη έμφαση στα μέτρα λιτότητας, που ήταν υπερβολικά“, μας είπε κυνικά χθες από ελληνικό έδαφος ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, που διετέλεσε πρόεδρος του Eurogroup για μεγάλο διάστημα την εποχή της κρίσης».

Ακολούθως ρωτά: «Τι έχουν να πουν τώρα οι οπαδοί του “Γερούν, γερά“; Ή αυτοί που έλεγαν από τις κυβερνήσεις του 2010-2014 ότι τα “μνημόνια είναι ευλογία και να μην μας τα είχαν επιβάλει έπρεπε να τα εφεύρουμε”; Θα ακούσουμε μισή λέξη αυτοκριτικής από τους κυβερνώντες εκείνης της περιόδου; Είναι όλοι παρόντες και παρούσες. Θα μιλήσουν;

Αξίξει να σημειωθεί ότι η δήλωση Ντάισελμπλουμ έρχεται σε συνέχεια της παραδοχής του Δ.Ν.Τ. ότι οι πολλαπλασιαστές των δύο πρώτων μνημονίων ήταν λάθος και έφεραν μεγαλύτερη ύφεση από την “επιθυμητή”».

Συνεχίζοντας υποστηρίζει: «Ο ελληνικός λαός, πάντως, δεν ξεχνά τις αιματηρές θυσίες στις οποίες υπεβλήθη λόγω των καταστροφικών πολιτικών των μνημονιακών κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, ούτε τους φανατικούς οπαδούς της Τρόικας που συνεχίζουν ακόμα και εκτός μνημονίων πολιτικές μνημονιακού χαρακτήρα. Όποιος δεν κατανοήσει το παρελθόν του και δεν μπορεί να διδαχτεί από αυτό, είναι υποχρεωμένος να κάνει ξανά τα ίδια λάθη στο μέλλον. Η χώρα τον Αύγουστο του 2018, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, βγήκε από τα μνημόνια. Θα μπορούσε να πει μια κουβέντα γι’ αυτά και ο Ντάισελμπλουμ και ο Πιερρακάκης».

