ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 21:22
Τέμπη: Το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα για αποζημιώσεις και παραιτείται από όσα έχουν ήδη ασκηθεί – Δεκτή η εισήγηση Πιερρακάκη-Κυρανάκη

Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, και του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, για τον χαρακτηρισμό του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023 ως υπόθεσης ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας, καθώς και για τη μη άσκηση ενδίκων μέσων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης στις σχετικές δικαστικές υποθέσεις.

Όπως αναφέρεται σε κοινό δελτίο Τύπου των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, η ρύθμιση αφορά στις αποζημιώσεις που επιδικάζονται στους συγγενείς των θυμάτων για την ψυχική οδύνη που υπέστησαν, καθώς και για ηθική βλάβη στους τραυματίες. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημόσιο δεν θα ασκεί ένδικα μέσα κατά των σχετικών αποφάσεων, ενώ θα παραιτείται και από όσα έχουν ήδη ασκηθεί, ώστε να μην παρατείνονται οι δικαστικές διαδικασίες και η ταλαιπωρία των ανθρώπων που επλήγησαν.

Η κατεύθυνση αυτή είχε προαναγγελθεί από τον κ. Πιερρακάκη και εντάσσεται σε μια σταθερή προσπάθεια της Πολιτείας τα τελευταία χρόνια να στηρίζει ουσιαστικά όσους βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες τραγωδίες. Στο ίδιο πνεύμα είχαν κινηθεί και οι αποφάσεις για το Μάτι και τη Μάνδρα, με στόχο να περιοριστεί η πολύχρονη δικαστική ταλαιπωρία των πληγέντων, ενώ και για τις πρώτες εκδικασθείσες αποφάσεις αποζημιώσεων για τα Τέμπη, το Δημόσιο είχε αποσυρθεί από το δικαίωμα άσκησης αναίρεσης, κατόπιν παρότρυνσης του αναπληρωτή υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη.

Με την έγκριση της εισήγησης αυτής, αναφέρεται στην ανακοίνωση, η κυβέρνηση επιβεβαιώνει τη βούλησή της να αντιμετωπίζει με ενιαίο και δίκαιο τρόπο υποθέσεις με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, με βάση και τον νέο νόμο-πλαίσιο που εισήγαγε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, και ψηφίστηκε από τη Βουλή, διασφαλίζοντας, αφενός την ταχύτερη απονομή της Δικαιοσύνης, αφετέρου την αποφυγή περαιτέρω επιβάρυνσης για τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

