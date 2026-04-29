Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο ολοκληρώνεται ο κύκλος παρουσιάσεων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποιεί την παρουσίαση στο κινηματοθέατρο Αστόρια και στο πάνελ θα συμμετάσχουν οι: Βαγγέλης Ζάχαρης, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Μίλτος Λογιάδης και Στέλλα Μανουσογιωργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για «ομιλία–ορόσημο», καθώς εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει να σηματοδοτήσει τη νέα φάση της πολιτικής του πορείας, με αναφορές τόσο στο παρόν όσο και στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του προγραμματικού του πλαισίου, ενώ παράλληλα θα ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για ζητήματα οικονομίας, θεσμών και κοινωνικής πολιτικής, ανοίγοντας ευρύ πολιτικό μέτωπο.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί, σύμφωνα με συνεργάτες του, στο λεγόμενο «πρόγραμμα της επόμενης ημέρας», το οποίο επιχειρεί να διαμορφώσει το περίγραμμα της πολιτικής του επανεμφάνισης.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε νωρίτερα εκπαιδευτικούς σε καφετέρια του Ηρακλείου και άκουσε με προσοχή τους προβληματισμούς τους.

Νωρίτερα, συνάντησε και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στη Λότζια και συζήτησαν για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη σύνδεσή της με την κοινωνία.

Η ανακοίνωση του εκδοτικού Οίκου

Οι εκδόσεις Gutenberg σάς προσκαλούν την Τετάρτη 29 Απριλίου στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ ( πλατεία Ελευθερίας & Ιδομενέως Ηράκλειο -Κρήτη) στην παρουσίαση του βιβλίου ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

Βαγγέλης Ζάχαρης

Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Φραγκίσκος Κουτεντάκης

Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής -Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μίλτος Λογιάδης

Μαέστρος – Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στέλλα Μανουσογιωργάκη

Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Ανδριανή Αγγελιδάκη (δημοσιογράφος)

Ώρα προσέλευσης: 18:30 – Ώρα έναρξης: 19:00

Διαβάστε επίσης:

Υποκλοπές: «Ναι» στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νέα απάντηση Μητσοτάκη στην κριτική για Σκέρτσο: Άλλο η κυβέρνηση άλλο η Βουλή – Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική εξουσία

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Δένδια για την απουσία ελληνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά