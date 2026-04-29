search
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 21:22
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.04.2026 19:40

Τσίπρας: Live η παρουσίαση της «Ιθάκης» στο Ηράκλειο

Στο Ηράκλειο ολοκληρώνεται ο κύκλος παρουσιάσεων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός πραγματοποιεί την παρουσίαση στο κινηματοθέατρο Αστόρια και στο πάνελ θα συμμετάσχουν οι: Βαγγέλης ΖάχαρηςΦραγκίσκος Κουτεντάκης, Μίλτος Λογιάδης και Στέλλα Μανουσογιωργάκη.

Παρακολουθήστε LIVE την παρουσίαση:

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για «ομιλίαορόσημο», καθώς εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει να σηματοδοτήσει τη νέα φάση της πολιτικής του πορείας, με αναφορές τόσο στο παρόν όσο και στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του προγραμματικού του πλαισίου, ενώ παράλληλα θα ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για ζητήματα οικονομίας, θεσμών και κοινωνικής πολιτικής, ανοίγοντας ευρύ πολιτικό μέτωπο.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί, σύμφωνα με συνεργάτες του, στο λεγόμενο «πρόγραμμα της επόμενης ημέρας», το οποίο επιχειρεί να διαμορφώσει το περίγραμμα της πολιτικής του επανεμφάνισης.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνάντησε νωρίτερα εκπαιδευτικούς σε καφετέρια του Ηρακλείου και άκουσε με προσοχή τους προβληματισμούς τους. 

Νωρίτερα, συνάντησε και τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στη Λότζια και συζήτησαν για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη σύνδεσή της με την κοινωνία

Η ανακοίνωση του εκδοτικού Οίκου

Οι εκδόσεις Gutenberg σάς προσκαλούν την Τετάρτη 29 Απριλίου στο Κινηματοθέατρο ΑΣΤΟΡΙΑ ( πλατεία Ελευθερίας & Ιδομενέως Ηράκλειο -Κρήτη) στην παρουσίαση του βιβλίου ΙΘΑΚΗ του Αλέξη Τσίπρα.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι:

  • Βαγγέλης Ζάχαρης

Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ – Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

  • Φραγκίσκος Κουτεντάκης

Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής -Πανεπιστήμιο Κρήτης

  • Μίλτος Λογιάδης

Μαέστρος – Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

  • Στέλλα Μανουσογιωργάκη

Aντιπρόεδρος ΟΛΜΕ

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

  • Ανδριανή Αγγελιδάκη (δημοσιογράφος)

Ώρα προσέλευσης: 18:30 – Ώρα έναρξης: 19:00

Διαβάστε επίσης:

Υποκλοπές: «Ναι» στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νέα απάντηση Μητσοτάκη στην κριτική για Σκέρτσο: Άλλο η κυβέρνηση άλλο η Βουλή – Το επιτελικό κράτος αφορά την εκτελεστική εξουσία

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Δένδια για την απουσία ελληνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Ανεβαίνει» ο Τσίπρας λέει η Metron Analysis, παραμένει δημοφιλής η Καρυστιανού

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμετάβλητα τα επιτόκια της Fed στο «αντίο» του Τζερόμ Πάουελ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για δηλώσεις Ντάισελμπλουμ: «Θα ακούσουμε μισή λέξη αυτοκριτικής από τους κυβερνώντες εκείνης της περιόδου;»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παυλόπουλος για υποκλοπές: Η απόφαση του Αρείου Πάγου αφήνει στο σκοτάδι της ανοχής πρακτικές οφθαλμοφανούς παραβίασης 

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλεία: Νεκρός 13χρονος που οδηγούσε πατίνι και συγκρούστηκε με ΙΧ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3