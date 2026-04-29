29.04.2026 16:33

Συνάντηση Τσίπρα με νέους εκπαιδευτικούς στο Ηράκλειο

29.04.2026 16:33
Νέους εκπαιδευτικούς συνάντησε ο Αλέξης Τσίπρας σε καφετέρια του Ηρακλείου, όπου βρίσκεται στο πλαίσιο της περιοδείας για την παρουσίαση του βιβλίου του. 

Ο Αλέξης Τσίπρας ήπιε καφέ με τους εκπαιδευτικούς και άκουσε με προσοχή τους προβληματισμούς τους. Νωρίτερα, συνάντησε τον δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στη Λότζια και συζήτησαν για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη σύνδεσή της με την κοινωνία

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μεγάλο έργο της ύδρευσης, με τον δήμαρχο να αναφέρεται στην αντικατάσταση των δικτύων και στις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ενίσχυση του συστήματος.

«Αποφύγαμε μια κρίση, αλλά δεν έχουμε λύσει το πρόβλημα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Καλοκαιρινός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχισης των έργων υποδομής.

Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε και το ζήτημα της αξιοποίησης της έκτασης του σημερινού αεροδρομίου, ανοίγοντας τη συζήτηση για τον μελλοντικό σχεδιασμό και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής.

Ομιλία ορόσημο για τον Τσίπρα

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ αναμένεται η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Αστόρια στο Ηράκλειο, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο πολιτικό περιεχόμενο της τοποθέτησής του όσο και στα πρόσωπα που θα δώσουν το παρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti, το περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για «ομιλίαορόσημο», καθώς εκτιμάται ότι θα επιχειρήσει να σηματοδοτήσει τη νέα φάση της πολιτικής του πορείας, με αναφορές τόσο στο παρόν όσο και στον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του προγραμματικού του πλαισίου, ενώ παράλληλα θα ασκήσει έντονη κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη για ζητήματα οικονομίας, θεσμών και κοινωνικής πολιτικής, ανοίγοντας ευρύ πολιτικό μέτωπο.

Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί, σύμφωνα με συνεργάτες του, στο λεγόμενο «πρόγραμμα της επόμενης ημέρας», το οποίο επιχειρεί να διαμορφώσει το περίγραμμα της πολιτικής του επανεμφάνισης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει συζήτηση για το βιβλίο και το πολιτικό του αποτύπωμα, με τη συμμετοχή των Βαγγέλη Ζάχαρη, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, Μίλτου Λογιάδη και Στέλλας Μανουσογιωργάκη.

