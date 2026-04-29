ΤΕΤΑΡΤΗ 29.04.2026 17:44
29.04.2026 16:13

Επεισόδιο με τον Χουρδάκη, θέλησε να σπάσει το μπλόκο για τον Εμίρη του Κατάρ

Ένταση επικράτησε μεταξύ του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη και αστυνομικών στα διόδια της Αττικής Οδού, επειδή δεν του επέτρεψαν να περάσει.

Με αφορμή την επίσκεψη του Εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Ο Χουρδάκης έπεσε με το βουλευτικό του όχημα στο μπλόκο στην Αττική Οδό από την είσοδο για την περιφερειακή Υμηττού. Όταν οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι δεν μπορεί να περάσει, εκείνος εκνευρισμένος τους έδειξε τη βουλευτική του ταυτότητα, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να βιντεοσκοπήσει τους αστυνομικούς.

Το αίτημα του δεν ικανοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Ο Μιχάλης Χουρδάκης εξελέγη με την Πλεύση Ελευθερίας, ανεξαρτητοποιήθηκε και μεταπήδησε στους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη. 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

