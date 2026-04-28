Όταν το facebook θυμάται: Το γύρο του διαδικτύου κάνει δήλωση της Διαμαντοπούλου το 2022 που στήριζε Μητσοτάκη για υποκλοπές  

Στην ψηφιακή εποχή δεν μένουν μόνο τα γραπτά, όπως έλεγε η παλαιά και ακλόνητη ρήση. Μένουν και τα… video και οι αναρτήσεις στα σόσιαλ.

Με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ να έχουν βγει στα χαρακώματα κατά της κυβέρνησης για την απόφαση του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, κάποιοι θυμήθηκαν μία δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου το 2022, κόντρα στην τότε γραμμή του σημερινού της κόμματος.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις που είχε κάνει στη Ναυτεμπορική στις 9 Νοεμβρίου του 2022, τρεις μήνες αφότου αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο και τώρα κάνουν το γύρο του διαδικτύου, ο πρωθυπουργός δεν είχε καμία ανάμιξη ή ευθύνη στην υπόθεση. Η Άννα είχε κάνει τότε την επιλογή να τοποθετηθεί έτσι – περνούσε και περίοδο πολιτικού έρωτα με τη ΝΔ, καθότι είχε προταθεί για τον ΟΑΣΑ – παρότι το ΠΑΣΟΚ έλεγε άλλα.

Βέβαια τότε δεν ήταν στο ΠΑΣΟΚ – αν και σήμερα λέει ότι δεν έφυγε ποτέ!

Και επίσης μπορεί να πει ότι στο μεταξύ προέκυψε η απόφαση του Πρωτοδικείου για τις υποκλοπές. Παρά ταύτα, το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρουλάκης τα ίδια έλεγαν τότε, τα ίδια λένε και σήμερα. Και θα έχει ενδιαφέρον ποια είναι σήμερα η άποψη της Διαμαντοπούλου. Πάντως εκείνη η σπουδή και άποψη – ασχέτως εάν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτήν – δεν συνάδει με την τωρινή θέση του ΠΑΣΟΚ.

Α, για να μην μας διαφύγει και θα είναι κρίμα, καθότι πρόκειται για… διαμάντι: Στην ίδια συνέντευξη η Άννα είχε διευκρινίσει ότι δεν είναι «εδώ και δέκα χρόνια στην κομματική πολιτική».

Το διευκρίνισε μάλιστα μόνη της, δεν χρειάζεται να πιεστεί…

Επίσης στην ίδια συνέντευξη, οι έμμεσες αιχμές για τους χειρισμούς του Ανδρουλάκη έπεσαν βροχή. Και επίσης παρουσίασε τις καταγγελίες για τις υποκλοπές περίπου ως σκευωρία, ανάλογη της Novartis!

Ολόκληρη η συνέντευξη εδώ, για τους ιστοριοδίφες:

