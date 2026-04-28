Υποψήφιος για το βραβείο One Health ο Νίκος Παπανδρέου

Στη λίστα των έξι υποψηφίων ευρωβουλευτών με την μεγαλύτερη προσφορά στον τομέα της Υγείας, είναι και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου.

Σε αναγνώριση διεθνώς, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση του, των προσπαθειών του για την βελτίωση των συνθηκών υγείας σε όλη την Ευρώπη μέσα από την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου για την Δημόσια Υγεία.

«Η συνεργασία με διεθνής και ελληνικές οργανώσεις ασθενών με καρκίνο, σπάνιες νόσους και άλλες ασθένειες, αλλά και οι προσπάθειες για ισότιμη πρόσβαση όλων των Ευρωπαίων πολιτών σε διαγνωστικές εξετάσεις και προηγμένες θεραπείες είναι ορισμένες από τις δράσεις του Νίκου Παπανδρέου, που οδήγησαν την επιτροπή των υποψηφιοτήτων του περιοδικού “The Parliament” να τον θέσει μεταξύ των υποψηφίων για το One Health Award» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

