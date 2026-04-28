Βερβεσός: Η δίκη των Τεμπών διακόπηκε επειδή δεν υπήρχε… υπάλληλος για τις φωτοτυπίες

Αν ισχύει κι αυτό που καταγγέλλει ο Δημήτρης Βερβεσός για την δίκη των Τεμπών, τότε μιλάμε όχι απλά για κακή οργάνωση, αλλά για παρωδία, που προσβάλει και τη μνήμη των θυμάτων και τους συγγενείς, που περιμένουν από την Πολιτεία απόδοση δικαιοσύνης.

Ο πληρεξούσιος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, κατήγγειλε λοιπόν ότι η χθεσινή (27/4) συνεδρίαση στη δίκη των Τεμπών διεκόπη για σήμερα Τρίτη (28/4) εσπευσμένα λόγω απουσίας υπαλλήλου που χειρίζεται το φωτοτυπικό!

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση δικηγόρου, ο κ. Βερβεσός είπε ότι «οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει αντίγραφα των δηλώσεων παραστάσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας-τόσο των Δικηγορικών Συλλόγων όσο και του Δημοσίου-καθόσον “επιτετραμμένος” (sic) υπάλληλος προς φωτοτύπηση των εγγράφων της δικογραφίας δεν προβλέπεται να είναι παρών αλλά έχει αφήσει χειρόγραφο σημείωμα με φωσφοριζέ μαρκαδόρο, στο οποίο ανερυθρίαστα δηλώνει ότι όποια/ος θέλει να βγάλει φωτοτυπίες εγγράφων της δικογραφίας να επικοινωνήσει μαζί του στο κινητό του τηλέφωνο».

Αν αυτές είναι οι πρόνοιες για την καλή οργάνωση της δίκης, όχι δε δύο και τρία χρόνια δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία, αλλά ούτε σε δέκα χρόνια.

Μιλάμε για το απόλυτο μπάχαλο, καθώς στο μεταξύ ακόμα φτιάχνουν την αίθουσα και εκδίδουν τα αναγκαία έγγραφα για τη χρήση της, ως δικαστική.

Άγρια επίθεση ΠΑΣΟΚ στον Γεωργιάδη: «Ποιος μπορεί να πάρει στα σοβαρά αυτόν τον πολιτικό κωλοτούμπα;»

Ο Σαμαράς και οι υποκλοπές

Υποκλοπές: Σε ποια περίπτωση θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης

