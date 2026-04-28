search
ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 12:05
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Βερβεσός: Η δίκη των Τεμπών διακόπηκε επειδή δεν υπήρχε… υπάλληλος για τις φωτοτυπίες

dimitris_vervesos_new

Αν ισχύει κι αυτό που καταγγέλλει ο Δημήτρης Βερβεσός για την δίκη των Τεμπών, τότε μιλάμε όχι απλά για κακή οργάνωση, αλλά για παρωδία, που προσβάλει και τη μνήμη των θυμάτων και τους συγγενείς, που περιμένουν από την Πολιτεία απόδοση δικαιοσύνης.

Ο πληρεξούσιος της Ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, κατήγγειλε λοιπόν ότι η χθεσινή (27/4) συνεδρίαση στη δίκη των Τεμπών διεκόπη για σήμερα Τρίτη (28/4) εσπευσμένα λόγω απουσίας υπαλλήλου που χειρίζεται το φωτοτυπικό!

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση δικηγόρου, ο κ. Βερβεσός είπε ότι «οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι δεν είχαν λάβει αντίγραφα των δηλώσεων παραστάσεων προς υποστήριξη της κατηγορίας-τόσο των Δικηγορικών Συλλόγων όσο και του Δημοσίου-καθόσον “επιτετραμμένος” (sic) υπάλληλος προς φωτοτύπηση των εγγράφων της δικογραφίας δεν προβλέπεται να είναι παρών αλλά έχει αφήσει χειρόγραφο σημείωμα με φωσφοριζέ μαρκαδόρο, στο οποίο ανερυθρίαστα δηλώνει ότι όποια/ος θέλει να βγάλει φωτοτυπίες εγγράφων της δικογραφίας να επικοινωνήσει μαζί του στο κινητό του τηλέφωνο».

Αν αυτές είναι οι πρόνοιες για την καλή οργάνωση της δίκης, όχι δε δύο και τρία χρόνια δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί η ακροαματική διαδικασία, αλλά ούτε σε δέκα χρόνια.

Μιλάμε για το απόλυτο μπάχαλο, καθώς στο μεταξύ ακόμα φτιάχνουν την αίθουσα και εκδίδουν τα αναγκαία έγγραφα για τη χρήση της, ως δικαστική.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kideia_lenas-samara_niki-kerameos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

charlotte_foucteau_adv
ADVERTORIAL

diaititis-kitrini-karta
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

koinonikos_tourismos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Megan Thee Stallion–new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilikiomenoi-new
ΥΓΕΙΑ

tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
ΚΑΛΧΑΣ

stelios loymakis 2
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

stegastika daneia 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3