Υποκλοπές: Σε ποια περίπτωση θα καταθέσει ο Ανδρουλάκης πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης

Στο ενδεχόμενο να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους, στο περιθώριο της έκτακτης συνέντευξης που παραχώρησε μετά την απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διατηρήσει στο αρχείο τον φάκελο της υπόθεσης των υποκλοπών .

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μια φορά το εξάμηνο και όταν υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός. «Αν η κυβέρνηση αλλάξει τον ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο κύριος Ντίλιαν, ίσως αυτό είναι ένα γεγονός» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

