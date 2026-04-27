Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στους ανθρώπους του ΕΣΥ

Με ανάρτησή της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ευχαριστεί δημόσια του γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύτηκε για λίγες ημέρες μετά από μια περιπέτεια υγείας.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού θέλησε να πει «ένα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, στους γιατρούς, του νοσηλευτές, και το προσωπικό του νοσοκομείου! Όχι μόνο γιατί βοήθησαν εμένα. Αλλά γιατί, παρατηρώντας τους επί ολόκληρα εικοσιτετράωρα, είδα τι σημαίνει γνώση, αλληλεγγύη και ανθρωπιά».

«Όταν νιώθουμε αβοήθητοι είναι τα πρώτα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας. Γιατρεύουν με αληθινό ενδιαφέρον τις πληγές και τους φόβους μας» πρόσθεσε.

«Αυτή είναι η δύναμη του ΕΣΥ. Μία δύναμη για την καθεμιά και τον καθένα μας. Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς» κατέληξε στην ανάρτησή της, η σύζυγος του πρωθυπουργού.

