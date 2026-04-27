Unmute Now: Η εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το «χτίσιμο» νεολαίας για το κόμμα

Ξεκινά σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση Unmute now (στις 19:00 στο We, Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου 3) η οποία διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Τσίπρα.
Η διαδραστική εκδήλωση με τη νέα γενιά και τα όσα την απασχολούν στο επίκεντρο, θεωρείται ουσιαστικά η συνέχεια της εκδήλωσης της Πρωτοβουλίας Πολιτών στο δημαρχείο της πόλης στις 6 Μαρτίου, όπου είχε μιλήσει και ο Αλέξης Τσίπρας κάνοντας τότε λόγο για το σωστό timing στο «ραντεβού με την ιστορία».
Νέοι που συμμετείχαν σε εκείνη την εκδήλωση, αποτελούν τους βασικούς συντελεστές της εκδήλωσης για την ανάδειξη όλων εκείνων των κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων που τους απασχολούν. Όπως λένε από πλευράς Ινστιτούτου, εξηγώντας τη σημασία που δίνεται στη νέα γενιά και τα προβλήματά της, «Η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση χωρίς να αφουγκραστεί όσα τους απασχολούν».
Στην εκδήλωση, οι νέοι που συμμετέχουν και φαίνεται να αποτελούν μια πρώτη μαγιά νεολαίας του υπό διαμόρφωση κόμματος Τσίπρα, βάζουν στο τραπέζι τη δική τους ατζέντα. Οι βασικοί πυλώνες συζήτησης αφορούν τη δημόσια υγεία κι εκπαίδευση, το brain drain, τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που στην πλειοψηφία τους εργάζονται, το AI, το περιβάλλον, το πως είναι να δουλεύεις delivery, τον πολιτισμό, την αναπηρία, τον αθλητισμό και τη διαπολιτισμικότητα. Θα παρουσιαστούν 9+1 μικρές ιστορίες που απεικονίζουν καταστάσεις και προβληματισμούς σε σχέση με όλα τα παραπάνω και ενδεχομένως θα απαντούν μάλιστα στο ερώτημα: «τι μπορούμε να αλλάξουμε»; Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα ζητήματα που θα ακουστούν, ενώ θα ακολουθήσει και πιο χαλαρή διαδικασία γνωριμίας με ποτό και dj set.
Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης είναι οι εξής:
