ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 18:12
27.04.2026 16:48

Unmute Now: Η εκδήλωση του Ινστιτούτου Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και το «χτίσιμο» νεολαίας για το κόμμα

Ξεκινά σε λίγη ώρα στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση Unmute now (στις 19:00 στο We, Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου 3) η οποία διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Τσίπρα.

Η διαδραστική εκδήλωση με τη νέα γενιά και τα όσα την απασχολούν στο επίκεντρο, θεωρείται ουσιαστικά η συνέχεια της εκδήλωσης της Πρωτοβουλίας Πολιτών στο δημαρχείο της πόλης στις 6 Μαρτίου, όπου είχε μιλήσει και ο Αλέξης Τσίπρας κάνοντας τότε λόγο για το σωστό timing στο «ραντεβού με την ιστορία».

Νέοι που συμμετείχαν σε εκείνη την εκδήλωση, αποτελούν τους βασικούς συντελεστές της εκδήλωσης για την ανάδειξη όλων εκείνων των κοινωνικών και πολιτικών ζητημάτων που τους απασχολούν. Όπως λένε από πλευράς Ινστιτούτου, εξηγώντας τη σημασία που δίνεται στη νέα γενιά και τα προβλήματά της, «Η ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να έχει ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση χωρίς να αφουγκραστεί όσα τους απασχολούν». 

Στην εκδήλωση, οι νέοι που συμμετέχουν και φαίνεται να αποτελούν μια πρώτη μαγιά νεολαίας του υπό διαμόρφωση κόμματος Τσίπρα, βάζουν στο τραπέζι τη δική τους ατζέντα. Οι βασικοί πυλώνες συζήτησης αφορούν τη δημόσια υγεία κι εκπαίδευση, το brain drain, τις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές που στην πλειοψηφία τους εργάζονται, το AI, το περιβάλλον, το πως είναι να δουλεύεις delivery, τον πολιτισμό, την αναπηρία, τον αθλητισμό και τη διαπολιτισμικότητα. Θα παρουσιαστούν 9+1 μικρές ιστορίες που απεικονίζουν καταστάσεις και προβληματισμούς σε σχέση με όλα τα παραπάνω και ενδεχομένως θα απαντούν μάλιστα στο ερώτημα: «τι μπορούμε να αλλάξουμε»; Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με τις προτάσεις του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα ζητήματα που θα ακουστούν, ενώ θα ακολουθήσει και πιο χαλαρή διαδικασία γνωριμίας με ποτό και dj set.

Κεντρικοί ομιλητές της εκδήλωσης είναι οι εξής:

  1. Μίλτος Τόσκας – Φαρμακοποιός, MSc Φαρμακευτική Τεχνολογία και Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, Κριτικός Κινηματογράφου, δημοσιογράφος, εκπαιδευτικός. Εισαγωγήπαρουσίαση. 
  2. Θεοδώρα Μπλέτα – Απόφοιτος Νοσηλευτικής και τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, MSc Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας  (σχολικός νοσηλευτής) – Δημόσια υγεία και παιδεία  
  3. Άντζελα Καλλούλι – Σπουδές διοίκησης επιχειρήσεων στη Γερμανία, πληροφορική στην Ελλάδα – brain drain, επιστροφή στην πατρίδα και επόμενη ημέρα. 
  4. Γιάννης Χριστοδουλίδης – φοιτητής Βιολογίας, διαχείριση social media. AI και περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
  5. Στέλλα Αποστολάκη – φοιτήτρια σχολής Θεάτρου. Τέχνες και Πολιτισμός 
  6. Εύη Κατέλα – φοιτήτρια σχολής Πολιτικών Επιστημών. Καθημερινές δυσκολίες ενός φοιτητή 
  7. Βιργινία Βαρβετιάν – απόφοιτος τεχνικών σχολών ΔΥΠΑ (πρώην ΟΕΑΔ) με ειδικότητα Βοηθός Φαρμακείου. 
  8. Σταυρούλα Παπαευθυμίου – απόφοιτη του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, MSc μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολική Ψυχολογία και στην Ειδική Αγωγή. Δυσκολίες ενός εκπαιδευτικού και ψυχολογική διάσταση της κατάστασης. 
  9. Σπύρος Αγγέλου – Διδάκτωρ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και αθλητισμού. Αθλητισμός κι αναπηρία 

Διαβάστε επίσης:

Νέο λάθος του Τασούλα: Μπέρδεψε τους αριθμούς των άρθρων για την αμοιβαία συνδρομή

«Πολιτικές τοποθετήσεις» βλέπει ο Βορίδης στα όσα είπε η Κοβέσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίο της

Υπάρχουν κι αυτά τα… γαλλικά: Βουλευτής της ΝΔ στέλνει υβριστικά μηνύματα σε επικριτές του





Η Μελάνια Τραμπ ζητά την απόλυση του Τζίμι Κίμελ για σχόλιο πριν την επίθεση – Τον χαρακτηρίζει «δειλό»

Αναστάτωση στη συνέντευξη τύπου Ανδρουλάκη: Λιποθύμησε γυναίκα

Θέμα στο Politico η «επίθεση» της ελληνικής κυβέρνησης στην Κοβέσι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ειδική μνεία σε… Βούλτεψη και Γεωργιάδη

Ο Μαρινάκης «άδειασε» Σέρμπο για δηλώσεις του για το Ιράν  

Ράμμος για αρχειοθέτηση υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο: «Μένω άφωνος»

Η χημεία Μητσοτάκη – Μακρόν, οι υποκλοπές «ξανάρχονται», το λάθος του Σκέρτσου, ο… πύραυλος του Τσίπρα, ο Παπασταύρου θέλει Επικρατείας, ντροπή με Τσιτσιπά  

Ζέστη μέχρι την Πέμπτη, βροχές και κρύο την Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση της εβδομάδας

Οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη στη «μέγγενη» των funds και servicers που αγνοούν την απόφαση του Αρείου Πάγου

Υποκλοπές: Θύελλα από την απόφαση του Αρείου Πάγου - Έκτακτη συνέντευξη Ανδρουλάκη, ουδέν σχόλιο από Μαρινάκη, ό,τι μπαίνει αρχείο, βγαίνει, λέει ο Τσίπρας

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

