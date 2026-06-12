Ποια είναι η καλύτερη ασφαλιστική λύση για ένα αυτοκίνητο

Η καλύτερη ασφάλιση αυτοκινήτου εξαρτάται από την ηλικία, τη χρήση και τον προϋπολογισμό που μπορεί να διαθέσει ο κάτοχος του οχήματος. Για καινούργια αυτοκίνητα προτείνεται η μικτή ασφάλιση, ενώ για παλαιότερα μια προσιτή λύση είναι η βασική ασφάλιση μαζί με οδική βοήθεια.

Το παλιό αυτοκίνητο, είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να έχει κάλυψη για οδική βοήθεια, αφού τα στατιστικά δείχνουν ότι η παλαιότητα και οι βλάβες από ελλιπή συντήρηση είναι αυτή που ακινητοποιεί τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Αντίθετα, στο καινούριο αυτοκίνητο που έχει μεγάλη αξία και η επισκευή του σε περίπτωση ατυχήματος είναι ακριβή, η μικτή ασφάλιση θα δώσει λύση στον κάτοχο σε περίπτωση ατύχηματος.

Τα πιο συνηθισμένα ασφαλιστικά προγράμματα είναι η βασική που περιλαμβάνει την υποχρεωτική από τον νόμο αστική ευθύνη και συνήθως μερικές ακόμα πολύ βασικές καλύψεις: Πυρός-κλοπής που μπορεί να θεωρηθεί ως η χρυσή τομή, που περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις, αλλά και την φωτιά, την κλοπή (ολική/μερική) και τα φυσικά φαινόμενα και η μικτή ασφάλιση που είναι πιο ακριβή. Η τελευταία είναι η πληρέστερη κάλυψη, καθώς περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω και αποζημιώνει τον οδηγό ακόμη και για ζημιές που προκάλεσε ο ίδιος.

Η ασφάλιση αυτοκινήτου για φυσικά φαινόμενα αν και παρέχεται προαιρετικά, είναι υποχρεωτική από τον νόμο από το 2025, προκειμένου να μπορεί ο οδηγός να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση μεγάλης φυσικής καταστροφής.

Καθώς η μέση ηλικία των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, η οδική βοήθεια είναι μια κάλυψη που γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη. Είτε πρόκειται για ένα κλαταρισμένο λάστιχο είτε για μηχανική βλάβη, είναι η κάλυψη που δίνει ασφάλιση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η θραύση κρυστάλλων είναι προαιρετική κάλυψη, αλλά πολύ απαραίτητη, ενώ το κόστος για να την συμπεριλάβει ο οδηγός στο συμβόλαιό του είναι σχετικά μικρό. Ειδικά αν το αυτοκίνητο διαθέτει στα παράθυρα αισθητήρες, κάμερες ή εργοστασιακή ηλιοροφή η συγκεκριμένη ασφάλιση αποτελεί μονόδρομο.

Η ασφάλιση για μερική κλοπή και ολική κλοπή προσφέρει σιγουριά. Είτε κλαπεί όλο το αυτοκίνητο, είτε μέρος του, όπως για παράδειγμα ένας καταλύτης, ο οδηγός θα αποζημιωθεί.

Από την άλλη η ασφάλιση για υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα είναι άλλη μια παράμετρος που θα πρέπει να σκεφτεί ο οδηγός, καθώς κυκλοφορούν σήμερα στους ελληνικούς δρόμους πολλές χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα. Τέλος, η προσωπική φροντίδα του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος είναι η κάλυψη που αποζημιώνει σε πολύ κακά σενάρια, τόσο τον οδηγό όσο και την οικογένειά του.

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