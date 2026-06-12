Ποια είναι η καλύτερη ασφαλιστική λύση για ένα αυτοκίνητο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η καλύτερη ασφάλιση αυτοκινήτου εξαρτάται από την ηλικία, τη χρήση και τον προϋπολογισμό που μπορεί να διαθέσει ο κάτοχος του οχήματος. Για καινούργια αυτοκίνητα προτείνεται η μικτή ασφάλιση, ενώ για παλαιότερα μια προσιτή λύση είναι η βασική ασφάλιση μαζί με οδική βοήθεια.
Το παλιό αυτοκίνητο, είναι σίγουρο ότι χρειάζεται να έχει κάλυψη για οδική βοήθεια, αφού τα στατιστικά δείχνουν ότι η παλαιότητα και οι βλάβες από ελλιπή συντήρηση είναι αυτή που ακινητοποιεί τα αυτοκίνητα στους δρόμους. Αντίθετα, στο καινούριο αυτοκίνητο που έχει μεγάλη αξία και η επισκευή του σε περίπτωση ατυχήματος είναι ακριβή, η μικτή ασφάλιση θα δώσει λύση στον κάτοχο σε περίπτωση ατύχηματος.
Τα πιο συνηθισμένα ασφαλιστικά προγράμματα είναι η βασική που περιλαμβάνει την υποχρεωτική από τον νόμο αστική ευθύνη και συνήθως μερικές ακόμα πολύ βασικές καλύψεις: Πυρός-κλοπής που μπορεί να θεωρηθεί ως η χρυσή τομή, που περιλαμβάνει τις βασικές καλύψεις, αλλά και την φωτιά, την κλοπή (ολική/μερική) και τα φυσικά φαινόμενα και η μικτή ασφάλιση που είναι πιο ακριβή. Η τελευταία είναι η πληρέστερη κάλυψη, καθώς περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω και αποζημιώνει τον οδηγό ακόμη και για ζημιές που προκάλεσε ο ίδιος.
Η ασφάλιση αυτοκινήτου για φυσικά φαινόμενα αν και παρέχεται προαιρετικά, είναι υποχρεωτική από τον νόμο από το 2025, προκειμένου να μπορεί ο οδηγός να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση μεγάλης φυσικής καταστροφής.
Καθώς η μέση ηλικία των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, η οδική βοήθεια είναι μια κάλυψη που γίνεται ολοένα και πιο απαραίτητη. Είτε πρόκειται για ένα κλαταρισμένο λάστιχο είτε για μηχανική βλάβη, είναι η κάλυψη που δίνει ασφάλιση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Η θραύση κρυστάλλων είναι προαιρετική κάλυψη, αλλά πολύ απαραίτητη, ενώ το κόστος για να την συμπεριλάβει ο οδηγός στο συμβόλαιό του είναι σχετικά μικρό. Ειδικά αν το αυτοκίνητο διαθέτει στα παράθυρα αισθητήρες, κάμερες ή εργοστασιακή ηλιοροφή η συγκεκριμένη ασφάλιση αποτελεί μονόδρομο.
Η ασφάλιση για μερική κλοπή και ολική κλοπή προσφέρει σιγουριά. Είτε κλαπεί όλο το αυτοκίνητο, είτε μέρος του, όπως για παράδειγμα ένας καταλύτης, ο οδηγός θα αποζημιωθεί.
Από την άλλη η ασφάλιση για υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα είναι άλλη μια παράμετρος που θα πρέπει να σκεφτεί ο οδηγός, καθώς κυκλοφορούν σήμερα στους ελληνικούς δρόμους πολλές χιλιάδες ανασφάλιστα οχήματα. Τέλος, η προσωπική φροντίδα του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος είναι η κάλυψη που αποζημιώνει σε πολύ κακά σενάρια, τόσο τον οδηγό όσο και την οικογένειά του.
Διαβάστε επίσης:
Οι 8 στους 10 Ευρωπαίους λένει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να συνεργάζονται για να αναπτύξουν την ηλεκτροκίνηση
Πρώτες εντυπώσεις Leapmotor B05: Επιτέλους ένα νέο hatchback
Supermini κάτω από 17.000 ευρώ: Τι επιλογές έχεις στην Ελλάδα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.