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12.06.2026 17:03

Παγκόσμιο blackout στα social media: Σοβαρά προβλήματα σε Instagram, Facebook και Messenger

12.06.2026 17:03
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credit: AP

Το Facebook, το Instagram και το Messenger που ανήκουν στη Meta, αντιμετωπίζουν παγκόσμια διακοπή λειτουργίας, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες χωρίς δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς τους.

Παράλληλα, όσοι καταφέρνουν να συνδεθούν στους λογαριασμούς αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν και προβλήματα με τα «stories».

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης διακοπών IsDown, περισσότερες από 5.700 αναφορές χρηστών έχουν υποβληθεί τις τελευταίες 24 ώρες, με τον ιστότοπο να επιβεβαιώνει ότι εντοπίζει ενεργά προβλήματα στην υπηρεσία του Facebook από σήμερα το απόγευμα.

Τα προβλήματα φαίνεται να επηρεάζουν χρήστες σε πολλές χώρες, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις Φιλιππίνες να συγκαταλέγονται στις περιοχές από τις οποίες προέρχεται ο μεγαλύτερος όγκος αναφορών.

Η Meta, η μητρική εταιρεία των Facebook-Instagram, δεν έχει εκδώσει ακόμη δημόσια ανακοίνωση σχετικά με τη διακοπή της λειτουργίας τους.

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