Η Anthropic δίνει στο κοινό το «επικίνδυνο» Mythos, αλλά με… «κόφτες» ασφαλείας

Η Anthropic ετοιμάζεται να διαθέσει στο ευρύ κοινό ένα από τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει, το οποίο μέχρι σήμερα θεωρούνταν υπερβολικά ισχυρό και δυνητικά επικίνδυνο για ανοιχτή χρήση.

Το νέο μοντέλο ονομάζεται Claude Fable 5 και βασίζεται στην τεχνολογία του Mythos, ενός συστήματος AI που είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και της τεχνολογικής πολιτικής.

Τι είναι το Claude Fable 5

Σύμφωνα με την Anthropic, το Fable 5 θα προσφέρει στους απλούς χρήστες πρόσβαση σε δυνατότητες επιπέδου Mythos, αλλά όχι χωρίς περιορισμούς. Η εταιρεία έχει ενσωματώσει δικλίδες ασφαλείας ώστε το μοντέλο να μη δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επικίνδυνη χρήση.

Για παράδειγμα, αν κάποιος ρωτήσει για ζητήματα όπως η δημιουργία βιολογικού όπλου ή η εκμετάλλευση ενός κενού ασφαλείας σε λογισμικό, το σύστημα δεν θα απαντά μέσω του Mythos. Αντίθετα, θα τον κατευθύνει στο παλαιότερο και πιο περιορισμένο μοντέλο Claude Opus 4.8.

Γιατί είχε θεωρηθεί επικίνδυνο το Mythos

Το Mythos είχε παρουσιαστεί τον Απρίλιο και αμέσως προκάλεσε ανησυχία, κυρίως λόγω των δυνατοτήτων του σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

Eντόπισε κενά ασφαλείας που δεν είχαν βρεθεί ή διορθωθεί σε όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα και browsers, χωρίς ανθρώπινη βοήθεια.

Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο για εταιρείες που θέλουν να προστατεύσουν τα προϊόντα τους. Ταυτόχρονα, όμως, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και από κακόβουλους χρήστες για να εντοπίζουν τρωτά σημεία πριν προλάβουν να διορθωθούν.

Η Anthropic είχε γι’ αυτόν τον λόγο αποφύγει να διαθέσει το πλήρες Mythos στο ευρύ κοινό. Μέχρι σήμερα, πρόσβαση είχαν περίπου 200 οργανισμοί, ανάμεσά τους μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών, που το χρησιμοποιούν κυρίως για ελέγχους ασφαλείας.

Περισσότερη «μνήμη», υψηλότερο κόστος

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το Claude Fable 5 θα είναι καλύτερο στην εκτέλεση μεγάλων και σύνθετων εργασιών, καθώς θα μπορεί να θυμάται περισσότερα στοιχεία και να χρειάζεται λιγότερες οδηγίες από τον χρήστη.

Αυτό, σύμφωνα με την Anthropic, μπορεί να το κάνει πιο αποδοτικό σε ορισμένες περιπτώσεις, παρότι η χρήση του θα κοστίζει περισσότερο. Με βάση την τιμολόγηση ανά token, το Fable 5 θα είναι περίπου δύο φορές ακριβότερο από το Opus 4.8.

Ο φόβος του «jailbreaking»

Παρά τις δικλίδες ασφαλείας, το βασικό ερώτημα παραμένει αν οι χρήστες θα καταφέρουν να ξεγελάσουν το σύστημα. Η πρακτική αυτή, γνωστή ως jailbreaking, αφορά προσπάθειες παράκαμψης των περιορισμών ενός AI ώστε να δώσει απαντήσεις που κανονικά θα έπρεπε να απορρίψει.

Πηγή: Pixabay

Η Anthropic δηλώνει ότι έχει πραγματοποιήσει εκτεταμένες δοκιμές για να κάνει τέτοιες παρακάμψεις όσο το δυνατόν δυσκολότερες. Ωστόσο, η ίδια η ύπαρξη τόσο ισχυρών μοντέλων δείχνει το δίλημμα που αντιμετωπίζουν πλέον οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης: πώς να διαθέσουν προηγμένη τεχνολογία στο κοινό, χωρίς να ανοίξουν την πόρτα σε επικίνδυνες χρήσεις.

Σταδιακό άνοιγμα της πρόσβασης

Παράλληλα, η Anthropic αναβαθμίζει και την έκδοση του Mythos που χρησιμοποιούν οι συνεργάτες πρώιμης πρόσβασης, από Mythos Preview σε Mythos 5. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά την πρόσβαση μέσω ενός πιο οργανωμένου προγράμματος «αξιόπιστων χρηστών».

Με άλλα λόγια, το Mythos δεν ανοίγει πλήρως σε όλους. Αλλά με το Claude Fable 5, η Anthropic κάνει το πρώτο μεγάλο βήμα για να φέρει ένα από τα ισχυρότερα AI μοντέλα της πιο κοντά στο ευρύ κοινό κρατώντας, τουλάχιστον προς το παρόν, το χέρι πάνω στο φρένο.

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