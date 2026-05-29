ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 14:31
Tο Ποντίκι Web

29.05.2026 13:53

ΟΗΕ: «SOS» για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο – Γιατί οι ηλικιακοί περιορισμοί δεν αρκούν

Η εξασφάλιση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας παράλληλα για τις ανεπάρκειες των ηλικιακών περιορισμών που ψηφίστηκαν πρόσφατα σε διάφορες χώρες.

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο πρέπει όχι μόνο να υλοποιείται, αλλά και να υλοποιείται σωστά. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε την υιοθέτηση πιο αυστηρών μέτρων τόσο από τα κράτη όσο και από τις εταιρείες, ξεκαθαρίζοντας ότι ο απλός περιορισμός της πρόσβασης σε πλατφόρμες που παραμένουν επικίνδυνες δεν αποτελεί αυτοσκοπό.

Οι κίνδυνοι των social media και τα παραδείγματα

Σύμφωνα με τον Φόλκερ Τουρκ, οι διαδικτυακές επιθέσεις και οι κίνδυνοι δεν εξαλείφονται με γενικές απαγορεύσεις, καθώς το πρόβλημα εντοπίζεται στη δομή των ίδιων των social media:

  • Εθιστικές λειτουργίες: Οι απειλές προκύπτουν από επιλογές σχεδιασμού και εμπορικές πρακτικές που υπονομεύουν την ασφάλεια, όπως η άπειρη κύλιση (infinite scrolling), η αυτόματη αναπαραγωγή (autoplay) και οι αδιάκοπες ειδοποιήσεις εφαρμογών.
  • Ανεπάρκεια των περιορισμών: Η εστίαση αποκλειστικά στους ηλικιακούς περιορισμούς δεν αλλάζει καθόλου τον σχεδιασμό και τους αλγόριθμους που καθιστούν τις πλατφόρμες επικίνδυνες.
  • Μετακύλιση ευθύνης: Οι κολοσσοί της τεχνολογίας οφείλουν να ενσωματώνουν την ασφάλεια «ήδη από τον σχεδιασμό», αντί να μετακυλούν αυτήν την ευθύνη στους γονείς και τα παιδιά.
  • Ο κίνδυνος των απαγορεύσεων: Οι ηλικιακοί αποκλεισμοί μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν, ενώ υπάρχει έντονη ανησυχία ότι τέτοιου είδους μέτρα ενδέχεται να ωθήσουν τα παιδιά προς πιο επικίνδυνες και λιγότερο ελεγχόμενες πλατφόρμες.

Τι εφαρμόζεται διεθνώς: Η Αυστραλία απαγόρευσε το 2025 διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω των 16 ετών, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πολλών χωρών. Παράλληλα, στη Γαλλία, σχετικό νομοσχέδιο που αποσκοπεί να απαγορεύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 15 ετών υιοθετήθηκε από τη Γερουσία.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για την ασφάλεια των ανηλίκων

Το γραφείο του ύπατου αρμοστή δημοσίευσε 10 κατευθυντήριες γραμμές για την ασφάλεια των παιδιών στο ίντερνετ, οι οποίες επικεντρώνονται στα εξής σημεία:

  • Προστασία δεδομένων: Προβλέπεται η εγγύηση της μέγιστης προεπιλεγμένης προστασίας των δεδομένων των παιδιών.
  • Τέλος στη μικροστόχευση: Τονίζεται ότι «δεν θα πρέπει να επιτρέπεται» η μικροστόχευση των ανηλίκων για εμπορικούς σκοπούς.
  • Τεχνητή Νοημοσύνη και εθισμός: Τίθενται ερωτήματα για ενδεχόμενους ηλικιακούς περιορισμούς σχετικά με τη χρήση chatbot που στηρίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη ή για τις εθιστικές λειτουργίες.
  • Ανεξάρτητος έλεγχος: Τα μέτρα προστασίας θα πρέπει να υπόκεινται σε ανεξάρτητο έλεγχο, ο οποίος θα συνοδεύεται από αποτρεπτικές νομικές συνέπειες.
  • Πρόσβαση στη δικαιοσύνη: Βάσει των οδηγιών, τα παιδιά των οποίων τα δικαιώματα παραβιάζονται θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν πρόσβαση σε ένδικα μέσα.

Ποια σημάδια «μαρτυρούν» ότι σου λείπουν πολύτιμες βιταμίνες

