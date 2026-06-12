ChatGPT: Έφθασε το ένα δισεκατομμύριο χρήστες, παρότι «χάλασε» η εικόνα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Με τους πτυχιούχους να αποδοκιμάζουν την τεχνητή νοημοσύνη στις ομιλίες αποφοίτησης και φωνές τόσο διαφορετικές μεταξύ τους, όπως ο Πάπας και ο τεχνολογικός γίγαντας Anthropic, να προειδοποιούν για τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, η κοινή γνώμη απέναντι στην τεχνολογία αυτή έχει γίνει σημαντικά πιο συγκρατημένη σε σχέση με την αρχική ευφορία.

Ωστόσο, παρά την αυξανόμενη αντίδραση του κοινού, η παγκόσμια χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ. Το ChatGPT της OpenAI έφτασε το ένα δισεκατομμύριο μηνιαίους χρήστες της εφαρμογής, ή MAU, τον Μάιο, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις της εταιρείας ανάλυσης αγοράς Sensor Tower. Άλλες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του Claude της Anthropic, σημείωσαν τριψήφια ποσοστιαία αύξηση των χρηστών σε ετήσια βάση, ανέφερε η εταιρεία δεδομένων.

Με τον αριθμό του ενός δισεκατομμυρίου MAU — που επιτεύχθηκε περίπου 3,5 χρόνια μετά την κυκλοφορία του τον Νοέμβριο του 2022 — το ChatGPT έγινε η εφαρμογή που έφτασε πιο γρήγορα από ποτέ σε αυτό το ορόσημο, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγράψει το Google Maps, το οποίο χρειάστηκε περίπου πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του για να φτάσει στον ίδιο όγκο χρήσης, ανέφερε η Sensor Tower.

Η OpenAI δήλωσε τον Φεβρουάριο ότι το ChatGPT είχε περισσότερους από 900 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες την εβδομάδα σε πλατφόρμες ιστού και κινητών συσκευών και ισχυρίστηκε ότι είχε περισσότερες από έξι φορές τις μηνιαίες επισκέψεις στον ιστό και τις συνεδρίες σε κινητές συσκευές από την αμέσως μεγαλύτερη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης.

Ραγδαία ανάπτυξη

Σύμφωνα με την Sensor Tower, το κορυφαίο στην αγορά μεγάλο γλωσσικό μοντέλο της OpenAI ακολουθήθηκε από προσφορές των ανταγωνιστών της, συμπεριλαμβανομένων των Gemini της Google, Doubao της ByteDance και της παραλλαγής της στο εξωτερικό Dola, καθώς και του Claude από τον ανταγωνιστικό προγραμματιστή Anthropic.

Ωστόσο, ενώ το ChatGPT διατηρεί σημαντικό προβάδισμα στον αριθμό των μηνιαίων χρηστών, τα ανταγωνιστικά μοντέλα κερδίζουν γρήγορα έδαφος. Η μηνιαία χρήση των Claude και Meta AI αυξήθηκε κατά 640% και 973% αντίστοιχα σε ετήσια βάση, σε σύγκριση με το 62% του ChatGPT, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Sensor Tower.

Παρά το «πλεονέκτημα του πρώτου που κινήθηκε», η χρήση των ανταγωνιστών του ChatGPT έχει αυξηθεί χάρη σε απτές βελτιώσεις των μοντέλων, καθώς και στο πιο θετικό κλίμα της αγοράς, δήλωσε ο Abe Yousef, ανώτερος αναλυτής της Sensor Tower, στο CNBC.

Απεγκαταστάσεις

Ο Yousef ανέφερε τη συμφωνία της OpenAI τον Φεβρουάριο με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για την ανάπτυξη των μοντέλων της σε απόρρητα δίκτυα του Πενταγώνου ως ένα παράδειγμα όπου η ανησυχία του κοινού οδήγησε στην αύξηση των χρηστών. Οι απεγκαταστάσεις του ChatGPT αυξήθηκαν κατά περίπου 295% σε ημερήσια βάση στις 28 Φεβρουαρίου — την ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας της OpenAI με το Πεντάγωνο, σύμφωνα με δεδομένα της Sensor Tower.

Η Anthropic ωφελήθηκε από το κλίμα που επικρατούσε γύρω από το ChatGPT, καθώς το Claude ανέβηκε στην πρώτη θέση του App Store το ίδιο Σαββατοκύριακο, ξεπερνώντας το ChatGPT σε λήψεις στις ΗΠΑ για πρώτη φορά, αφού αρνήθηκε να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις του Πενταγώνου.

Τόσο η Anthropic όσο και η OpenAI έχουν ξεκινήσει πρόσφατα διαδικασίες για τις ευρέως αναμενόμενες δημόσιες εγγραφές, με την OpenAI του Sam Altman να υποβάλλει την αίτηση για IPO το απόγευμα της Δευτέρας στις ΗΠΑ, ακολουθώντας την Anthropic, η οποία υπέβαλε το ενημερωτικό δελτίο IPO της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ μια εβδομάδα νωρίτερα.

Ανησυχίες για ανεξέλεκτες καταστάσεις

Αν και ηθικές ανησυχίες των χρηστών έχουν επηρεάσει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε περιπτώσεις όπως η διαμάχη της Anthropic με το Υπουργείο Άμυνας, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η γενικότερη πορεία της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης είναι λιγότερο πιθανό να εκτροχιαστεί. «Η δυναμική πορεία της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης», δήλωσε ο Hanno Stegmann, διευθύνων σύμβουλος και εταίρος στην ομάδα τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας της Boston Consulting Group.

Τα σχόλια του Stegmann έρχονται εν μέσω ενός αυξανόμενου αισθήματος ανησυχίας για την τεχνητή νοημοσύνη. H Anthropic κάλεσε την Παρασκευή για μια παύση στην παγκόσμια ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη θα μπορούσε γρήγορα να ξεφύγει από τον έλεγχο. «Εάν τα συστήματα είναι ικανά να κατασκευάζουν πλήρως τους δικούς τους διαδόχους, οι τρόποι με τους οποίους τα ασφαλίζουμε, τα παρακολουθούμε και διαμορφώνουμε τη συμπεριφορά τους γίνονται όλοι πολύ πιο σημαντικοί», έγραψε η εταιρεία σε ανάρτηση στο blog της.

Οι δηλώσεις της Anthropic απηχούν προηγούμενες δηλώσεις του Πάπα Λέοντα σε επιστολή που δημοσιεύθηκε στις 25 Μαΐου, προειδοποιώντας για την αυξανόμενη ανισότητα και τις ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια που προκαλούνται από την ακόρεστη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως. Πολλές από αυτές τις ανησυχίες εκφράστηκαν επίσης κατά τη διάρκεια πρόσφατων τελετών αποφοίτησης κολεγίων στις ΗΠΑ, όπου νέοι απόφοιτοι αποδοκίμασαν τις αναφορές στην τεχνητή νοημοσύνη, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η τεχνολογία θα αντικαταστήσει θέσεις εργασίας.

Αποφυγή, αλλά και… χρήση

Εν τω μεταξύ, μια έρευνα του CNBC που δημοσιεύθηκε τον Μάιο έδειξε ότι οι εργαζόμενοι έχουν αποφύγει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για ηθικούς, περιβαλλοντικούς ή λόγους προστασίας της ιδιωτικής ζωής. «Καταλαβαίνω γιατί μια γενιά που εισέρχεται στην αγορά εργασίας και βιώνει τόσες αλλαγές αισθάνεται αβεβαιότητα. Αυτή είναι μια λογική αντίδραση σε μια πραγματική μεταβατική περίοδο», δήλωσε ο Stegmann, προσθέτοντας ότι η αβεβαιότητα σχετικά με τα αποτελέσματα είναι συχνά αυτό που υπονομεύει το κλίμα.

Ωστόσο, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη διαδραματίζει έναν ολοένα και πιο κεντρικό ρόλο στην καθημερινή ζωή, οποιαδήποτε επιδείνωση του κλίματος της κοινής γνώμης πιθανότατα δεν θα επηρεάσει σημαντικά τον συνολικό αριθμό των χρηστών. Μια δημοσκόπηση της BCG σε περίπου 12.000 εργαζόμενους πρώτης γραμμής που δημοσιεύθηκε στις 3 Ιουνίου έδειξε ότι το 74% χρησιμοποιεί τακτικά την τεχνητή νοημοσύνη, αύξηση 23 μονάδων σε ετήσια βάση, και πάνω από το 40% των τακτικών χρηστών ανέφερε ότι εξοικονομεί το ισοδύναμο μιας πλήρους εργάσιμης ημέρας κάθε εβδομάδα.

Εν τω μεταξύ, τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι η αναπτυσσόμενη αγορά της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να φτάσει τα 4,8 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2033. «Ενώ η αρνητική στάση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη… αυξάνεται αναμφισβήτητα, οι καταναλωτές χρησιμοποιούν και βασίζονται όλο και περισσότερο σε αυτές τις πλατφόρμες», δήλωσε ο Yousef της Sensor Tower.

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