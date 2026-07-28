Σεισμός 3.8 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

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Σεισμική δόνηση 3,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11.30 το πρωί στο Άγιον Όρος.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ΑΝΑ της Ουρανούπολης και το εστιακό βάθος στα 14.4 χιλιόμετρα.

Οι εκτιμήσεις των σεισμολόγων κάνουν λόγο για μια δραστηριότητα παρόμοια με εκείνη που καταγράφεται τους τελευταίους μήνες στη χερσόνησο του Άθω και παρακολουθείται από τους επιστήμονες.

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